Стив Бушеми и оскароносная Эми Мэдиган снимутся в перезапуске сериала «Секретные материалы» для Hulu

Новая версия сериала «Секретные материалы» остаётся в активной разработке, и СМИ продолжают делиться подробностями перезапуска культового шоу прошлых лет. Так, стало известно, что в гостевых ролях в ребуте появятся Стив Бушеми («Уэнсдей»), оскароносная Эми Мэдиган («Орудия»), Бен Фостер («Варкрафт»), Девери Джейкобс, Лохлин Манро, Танту Кардинал, Джоэль Монгранд и София Грейс Клифтон.

Главные роли в перезапуске исполнят Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер. Они сыграют агентов ФБР, расследующих дела, связанные со сверхъестественными явлениями.

Продюсирует перезапуск для стримингового сервиса Hulu Райан Куглер. Он также выступит режиссёром и сценаристом пилотного эпизода нового шоу. Тогда как шоураннером и одним из продюсеров проекта стала Дженнифер Йель, принимавшая участие в создании сериалов «Легион», «Чужестранка» и «Друзья и соседи». Ребут продюсирует и Крис Картер, создатель оригинальных «Секретных материалов». А оператором нового шоу стала Отем Дюральд Аркапоу, работавшая с Куглером над его фильмами «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» и «Грешники».