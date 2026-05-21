СЕРИАЛЫ
36

Энн Хэтэуэй спродюсирует сериал «Заколдованная Элла» про девушку, которая делает всё, что ей говорят

Источник: Miramax

В разработке находится сериал «Заколдованная Элла», основанный на одноимённом фильме 2004 года от Miramax. Эксклюзивной новостью о готовящемся проекте поделилось издание Deadline. Оно также опубликовало первые подробности ремейка.

Сериал готовят для стримингового сервиса Disney+. Производством шоу займутся Miramax Television и Paramount Television Studios. Шоураннером назначен Стив Йоки («Детективы с того света»). Сценарий адаптации написала Илана Уолперт («Кто угодно, кроме тебя»). Спродюсирует потенциальный сериал актриса Энн Хэтэуэй («Дневники принцессы», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Алиса в Стране чудес»). Хэтэуэй играла главную роль в оригинальном фильме.

В центре сюжета комедийного фэнтези девушка Элла, которая получила от феи «дар послушания». Из-за него Элла вынуждена делать всё, о чём её просят другие. Когда Элле надоедает, что ей помыкают, она отправляется в опасное путешествие. Девушка хочет найти фею, чтобы та лишили её ненавистного дара.

