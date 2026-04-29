КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
323

Идут съёмки комедийного сериала с Игорем Верником «На своей волне» о том, что семью не выбирают

Источник: KION

В работе находится сериал «На своей волне», который описывают как хлёсткую комедию о том, что семью не выбирают. О начале съёмок проекта объявили вчера, 28 апреля, онлайн-кинотеатр KION, ON Студия и Lucky Films.

В центре сюжета Артём Светлов, который 30 лет назад решил жить в своё удовольствие и улетел в Таиланд. Спустя долгие годы в череду тусовок неожиданно врывается бюрократия, и герой возвращается в Москву, чтобы разобраться со своими документами в надежде быстрее улететь обратно. Вот только дома его ждёт выросшая дочь-карьеристка с тремя детьми и очень многими вопросами к отцу.

Светлова играет Игорь Верник. Роль дочери-карьеристки исполняет Екатерина Вилкова. Также в актёрском составе Алика Смехова, Илья Любимов, Кай Гетц и другие. Снимает сериал режиссёр Урал Сафин («Планетяне»).

