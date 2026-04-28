Супергерой Николас Кейдж в маске и без на свежих кадрах из сериала «Человек-паук Нуар»

Через месяц на стриминговом сервисе Prime Video дебютирует сериал «Человек-паук Нуар». А пока активно продолжается его рекламная компания. Так, портал ScreenRant получил пару эксклюзивных кадров из шоу и показал их своим пользователям. На изображениях главный герой в маске и без неё. Кадры представлены в двух вариантах. Есть чёрно-белая версия и версия в цвете. В тех же вариантах выйдет и сам сериал.

Проект стартует на Prime Video 27 мая. «Человек-паук Нуар» снят по мотивам комиксов издательства Marvel про альтернативную версию супергероя. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке в 1930-х годах. В центре сюжета частный детектив со сверхсилами Бен Рейли. Его роль исполнил Николас Кейдж.

Прежде Кейдж озвучивал нуарного Стенолаза в полнометражном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Но его персонаж из сериала не является Человеком-пауком из мультфильма. В этих проектах представлены разные версии супергероя.