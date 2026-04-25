Потасканный жизнью Кингпин предстал на фото со съёмок третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

В Нью-Йорке продолжаются съёмки третьего сезона брутальной супергероики Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново». И в интернете оказываются всё новые фотографии со съёмок проекта. Так, совсем недавно в объективы камер попал Винсент Д'Онофрио, исполнитель роли злодея Кингпина. Без контекста трудно понять, что происходит в снимаемой сцене, но выглядит злодей потасканным жизнью.

Второй сезон «Рождённого заново» выходит на стриминговом сервисе Disney+ в настоящее время. До финала сезона ещё два эпизода. Они завершат противостояние Сорвиголовы и Кингпина, захватившего власть в Нью-Йорке.

Третий сезон выйдет весной 2027 года. В нём вернутся Железный кулак и Люк Кейдж из сериалов Marvel и Netflix.