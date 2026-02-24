 
 
СЕРИАЛЫ
171

У новой экранизации триллера «Мыс страха» есть дата премьеры на Apple TV

Источник: Apple TV+

В числе будущих новинок стримингового сервиса Apple TV есть сериал «Мыс страха». Он выйдет в нынешнем году и уже получил точную дату премьеры. Начнёт выходить «Мыс страха» с 5 июня. В этот день на сервисе появятся два первых эпизода шоу.

Сериал основан на романе-триллере «Палачи» за авторством Джона Макдональда. Роман был экранизирован в 1961 и 1991 годах. Режиссёром второй адаптации выступил Мартин Скорсезе, а главную роль в ней исполнил Роберт Де Ниро.

Скорсезе является одним из продюсеров сериальной версии. А её шоураннером и сценаристом стал Ник Антоска («Ганнибал», «Притворство»). Главные роли в шоу получили Патрик Уилсон («Астрал», «Заклятье», «Аквамен»), Хавьер Бардем («Старикам здесь не место») и Эми Адамс («Зачарованная», «Человек из стали», «Прибытие»).

10-серийный проект расскажет о муже и жене (Уилсон и Адамс), которым начинает грозить опасность после выхода на свободу известного в прошлом преступника (Бардем). Дело в том, что они были адвокатами этого преступника и скрыли важную информацию в ходе судебного процесса, способную повлиять на исход дела.

Теги
Мыс страхаПатрик УилсонХавьер БардемЭми АдамсApple TV+
Комментарии

