 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мэл Гибсон снимает «Страсти Христовы: Воскрешение» в компании отлучённого от церкви архиепископа (фото) Бивис и Баттхед могли поиметь Голливуд с помощью PlayStation Дойка любителей монохрома: анонс чёрно-белого переиздания комикса «Тварь из Чёрной лагуны» Эпичный анонс: Самый Великий Американский герой возвращается стараниями AMP Comics Самара Уивинг и Джейсон Сигел пытаются убить друг друга в трейлере комедийного триллера «Только через твой труп»
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
377

Чёрная Скалли: перезапуск «Секретных материалов» от режиссёра «Грешников» нашёл одного из агентов ФБР

Источник: FX

Сложно сказать, какую именно истину найдут поклонники в перезапуске культового сериала «Секретные материалы» от Райана Куглера — режиссёра «Крида: Наследие Рокки», «Чёрной Пантеры» и «Грешников». Сегодня стало известно о серьёзных подвижках в разработке проекта — Куглер добился одобрения съёмок пилотной серии на платформе Hulu.

Также назвали имя актрисы, которая сыграет одну из главных ролей, — Даниэль Дедуайлер («Женщина во дворе»).

Дженнифер Йейл — продюсер сериалов «Видеть», «Легион», «Друзья и соседи» — получила статус шоураннера.

Куглер режиссирует и пишет сценарий для постановки первого эпизода. Центральные персонажи истории — пара заслуженных и совершенно непохожих друг на друга агентов ФБР, одну из которых изобразит Дедуайлер, — становятся слаженной командой, когда их приписывают к давно закрытому отделу, где копятся нераскрытые дела с необъяснимыми явлениями.

Среди исполнительных продюсеров присутствует и Крис Картер — создатель оригинального сериала.

Ранее Куглер декларировал, что в первую очередь ориентируется на фанатскую базу первоисточника, хотя надеется привлечь новых зрителей.

В оригинале главных героев — специальных агентов Фокса Малдера и Дану Скалли — играли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Они также расследовали дела с паранормальными случаями. Сериал продержался девять сезонов и даже обзавёлся двумя полнометражными картинами. В 2016 году сериал вернули ещё на два сезона.

Теги
Райан КуглерДэвид ДуховныДжиллиан АндерсонДаниэль Дедуайлер
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

2Фантастический фильм «Невеста» с Кристианом Бейлом и Джесси Бакли получил постер для IMAX

Тоже интересно

0Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 февраля 9Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» заработала в прокате более 900 млн рублей 0Мэри Джейн и король симбиотов Налл заметно поменяют свой внешний вид 1Впечатления: Bloodgrounds 4Коллеги выживают на необитаемом острове на новом кадре из фильма Сэма Рэйми «Пришлите помощь»

Далее на КГ

0
Четвёртый сезон аниме «Добро пожаловать в класс для особо одарённых» обзавёлся трейлером и датой премьеры
 0
Ответственная за «Истребителя демонов» студия показала новый тизер аниме «Ведьмина ночь» по визуальной новелле Type-Moon
 0
Римуру, экшен и одна из новых песен для аниме в тизере фэнтези «О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря»
 2
Окровавленные девушки на свежих постерах ужастика «Я иду искать 2»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 3
Кровавая баня в финальном трейлере слэшера «Крик 7»
 7
Кушать подано: третий сезон сериала «Уэнсдэй» перечислил всех исполнителей главных ролей, включая Вайнону Райдер
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 февраля
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 16–22 февраля
 5
Самая опасная технология в мире: три отрывка из мультфильма «Прыгуны» от студии Pixar
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года
 
Опасная Одиннадцатая тренирует сверхсилы в отрывке пятого сезона «Очень странных дел»
 
Кино Киану Ривз пытается сохранить образ голливудского добряка в чёрной комедии «Результат»
 
Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона
 
Галлюцинации и прогулки с подругой детства на страницах второго выпуска перезапуска комикса The Darkness
 
Игры КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 14 (финал)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru