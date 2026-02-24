Чёрная Скалли: перезапуск «Секретных материалов» от режиссёра «Грешников» нашёл одного из агентов ФБР

Сложно сказать, какую именно истину найдут поклонники в перезапуске культового сериала «Секретные материалы» от Райана Куглера — режиссёра «Крида: Наследие Рокки», «Чёрной Пантеры» и «Грешников». Сегодня стало известно о серьёзных подвижках в разработке проекта — Куглер добился одобрения съёмок пилотной серии на платформе Hulu.

Также назвали имя актрисы, которая сыграет одну из главных ролей, — Даниэль Дедуайлер («Женщина во дворе»).

Дженнифер Йейл — продюсер сериалов «Видеть», «Легион», «Друзья и соседи» — получила статус шоураннера.

Куглер режиссирует и пишет сценарий для постановки первого эпизода. Центральные персонажи истории — пара заслуженных и совершенно непохожих друг на друга агентов ФБР, одну из которых изобразит Дедуайлер, — становятся слаженной командой, когда их приписывают к давно закрытому отделу, где копятся нераскрытые дела с необъяснимыми явлениями.

Среди исполнительных продюсеров присутствует и Крис Картер — создатель оригинального сериала.

Ранее Куглер декларировал, что в первую очередь ориентируется на фанатскую базу первоисточника, хотя надеется привлечь новых зрителей.

В оригинале главных героев — специальных агентов Фокса Малдера и Дану Скалли — играли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Они также расследовали дела с паранормальными случаями. Сериал продержался девять сезонов и даже обзавёлся двумя полнометражными картинами. В 2016 году сериал вернули ещё на два сезона.