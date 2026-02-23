Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 февраля

Netflix сделает Маккенну Грейс самой привлекательной участницей команды сериала «Скуби-Ду». Она сыграет Дафну.

Мальчик, которого нельзя вспоминать: Дэниел Рэдклифф предложил не спрашивать актёров сериала по «Гарри Поттеру» о нём. И других исполнителей главных ролей фильмов.

Спин-офф «Рика и Морти» про президента Кертиса выйдет в этом году. Это ведь именно то, чего ждут фанаты.

Уборщик и Джордан вернутся в возрождённую «Клинику». Плюс новые молодые актёры.

На новый кадрах из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров» показали невиданный ранее тип чудовищ. Премьера продолжения состоится в конце февраля.

Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон. Новый потенциально громкий проект Amazon.

Идут съёмки комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым. Новый проект со звездой «Реальных пацанов» и «Волшебного участка».