Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 февраля

Netflix сделает Маккенну Грейс самой привлекательной участницей команды сериала «Скуби-Ду». Она сыграет Дафну.
Великие сражения, огонь и слёзы: тизер третьего сезона сериала «Дом Дракона». Сериал пытается поразить масштабом.
Мальчик, которого нельзя вспоминать: Дэниел Рэдклифф предложил не спрашивать актёров сериала по «Гарри Поттеру» о нём. И других исполнителей главных ролей фильмов.
Спин-офф «Рика и Морти» про президента Кертиса выйдет в этом году. Это ведь именно то, чего ждут фанаты.
Уборщик и Джордан вернутся в возрождённую «Клинику». Плюс новые молодые актёры.
На новый кадрах из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров» показали невиданный ранее тип чудовищ. Премьера продолжения состоится в конце февраля.
Первые оценки и отзывы на возрождённую «Клинику». Кажется, возвращение удалось.
Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон. Новый потенциально громкий проект Amazon.
Идут съёмки комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым. Новый проект со звездой «Реальных пацанов» и «Волшебного участка».
Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли. Выйдет проект в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: