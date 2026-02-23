 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Как в манге: тизер-трейлер нового киберпанкового аниме «Призрак в доспехах» Пиратская жизнь во всей красе: официальный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис» Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» не впечатлил ни критиков, ни зрителей Чудовище Кристиан Бэйл создаёт себе безумную подругу в трейлере мюзикла «Невеста» Уменьшенный Боузер пытается сбежать в новом отрывке из мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
338

Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 февраля

Источник: Instagram
Теги
Маккенна ГрейсКурт РасселУайатт РасселДэниэл РэдклиффРуперт ГринтГарри ПоттерИгра престолов
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 февраля +Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 февраля +Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 января — 1 февраля

Тоже интересно

22Им нужны только деньги! «Стрит Файтер» упрекнул «Мортал Комбат 2» в алчности и неуважении фанатов 0Рецензия и отзывы на фильм «Поймать монстра» 16«Рыцарь семи королевств» может похвастаться одним из лучших стартов в истории HBO Max 0«Грызня» продолжится весной: дата премьеры второго сезона драмеди со звездой «Франкенштейна» 0DC будет рекламировать перезапуск взрослого бренда Vertigo при помощи комиксов из «Абсолютной» линейки

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 16–22 февраля
 0
Самая опасная технология в мире: три отрывка из мультфильма «Прыгуны» от студии Pixar
 4
Мультяшный козёл победил в прокате драматичную Марго Робби и уже никому не интересного Глена Пауэлла
 10
Марк Эйдельштейн в роли студента-ракетостроителя в трейлере драмы «Космос засыпает»
 21
Халк требует ответа! Марк Руффало начал задавать Джеймсу Кэмерону неприятные вопросы по поводу продажи Warner Bros.
 0
У комедии «К себе нежно» по мотивам книги Ольги Примаченко появился новый трейлер
 3
«Сказка о царе Салтане» обошла по сборам в российском прокате «Горничную»
 0
У шестой части космооперы «Ямато навсегда: Восстание 3199» появилась дата премьеры
 1
Фантастическая манга «Рейнджер-отброс», по которой сняли аниме, движется к завершению
 2
Фантастический фильм «Невеста» с Кристианом Бейлом и Джесси Бакли получил постер для IMAX
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история»
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Игры У Woolhaven — первого платного DLC к Cult of the Lamb — появилась дата выхода
 
Смена пола больше не работает: Disney+ отказался снимать сериал по мотивам фильма «Клад»
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Омар Си готов заменить Криса Хемсворта на съёмках «Наёмник: Сериал по „Тайлеру Рейку“» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru