Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 февраля

Всё ещё горячая Рэйчел Вайс мутит с молодым в эротическом сериале «Владимир». Никто не устоит перед Владимиром!

Боевая балерина Ана де Армас станет спецагентом в шпионском сериале от создателя «Родины». В сериал зовут и Дженнифер Коннелли.

Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой. Он не будет последним.

Судмедэксперт Николь Кидман ловит серийного маньяка в трейлере сериала «Скарпетта». Актриса не в первый раз возвращается в сериальный формат.