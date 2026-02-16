Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 февраля

Николас Кейдж остаётся Николасом Кейджем в трейлере сериала «Человек-паук Нуар». Умопомрачительно.
Всё ещё горячая Рэйчел Вайс мутит с молодым в эротическом сериале «Владимир». Никто не устоит перед Владимиром!
Эпичное возвращение Джей-Ди и Тёрка в первом трейлере новой «Клиники». Время выпускать орла.
В планах на «Разделение» третий и четвёртый сезоны, а создатели шоу не против идеи других проектов по вселенной. Если верить СМИ.
Боевая балерина Ана де Армас станет спецагентом в шпионском сериале от создателя «Родины». В сериал зовут и Дженнифер Коннелли.
Netflix закрыл анимационный сериал «Терминатор Ноль» после первого сезона. Скажи Скайнет «Нет».
В сериале Николаса Кейджа «Человек-паук Нуар» появится свой Песочный человек. Тоже нуарный.
Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой. Он не будет последним.
Судмедэксперт Николь Кидман ловит серийного маньяка в трейлере сериала «Скарпетта». Актриса не в первый раз возвращается в сериальный формат.
Эпические приключение пиратов продолжаются в трейлере второго сезона «Ван-Пис». Ощущается событийность скорой премьеры.
