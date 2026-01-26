Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 января

Опубликованы новые фото со съёмок фантастического триллера «Полдень» по книге «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. На них Леонид Ярмольник в образе Рудольфа Сикорски.
Неубиваемый Ситх становится героем сериала в трейлере «Дарт Мол — Повелитель теней». Хорошо персонажа так просто не остановишь.
Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттера». Идеальный каст близок как никогда.
«Рыцарь семи королевств» может похвастаться одним из лучших стартов в истории HBO Max. Очередной приквел «Игры престолов».
Новые сериалы недели: «Майор Гром», «Ограбление» с новой Ларой Крофт и «Субстанция» от Райана Мёрфи. Есть ещё сериал про убийцу с альцгеймером.
У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон. Теперь Эль Вудс играет Лекси Майнтри.
Да придёт Макджи: первый эпизод перезагруженного сериала «Спасателей Малибу» снимет известный голливудский режиссёр. Потом останется продюсером.
Успешные супергерои и суперзлодеи возвращаются в трейлере четвёртого сезона «Неуязвимый». Эта супергероика чувствует себя прекрасно.
Идут съёмки комедийного детектива «Лифт» о расследовании абсурдного преступления. От режиссёра «Двух холмов».
Нико Робин появилась на новом постере продолжения сериала «Ван-Пис». Её роль получила Лера Абова.
