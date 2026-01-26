 
 
Knight's Path — дебютный трейлер ролевого фэнтези с упором на реалистичное фехтование Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная» У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон И багет в придачу: французское издательство нашло забавный способ рекламировать комикс по «Грендайзеру» Sony бросила акулий триллер со звездой «Бриджертонов» на растерзание Netflix
СЕРИАЛЫ
104

Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 января

Источник: Disney
NetflixРоберт КиркманЛи ПейсМакджиИгра престоловРэйф ФайнсКиллиан МёрфиГарри ПоттерЗвёздные войны
+Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 января +Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января +Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 декабря 2025 г. — 4 января

0Кадры из фильма «Хочу заняться с тобой сексом» 3Вышел eXoWin9x — огромный архив игр для Windows 95/98 за 1994–1996 годы 26Все бойцы в одном ударном тизере экранизации игры «Стрит Файтер» 1Пятый том веб-комикса Kill 6 Billion Demons выйдет в печатном виде этой зимой 7«Три богатыря и свет клином» собрали более полумиллиарда рублей в прокате

0
Неделя кино на КГ — главные новости 19–25 января
 33
Что ты знаешь про моего отца? Новый ролик эпика «Одиссея» Кристофера Нолана описывает достижения главного героя
 4
Вышел инди-хоррор Wicked Seed с боёвкой в духе культовой Parasite Eve
 0
Аниме «Горничная, которая просто любит покушать» получило трейлер
 2
«Мстители: Финал» проиграли Китай «Зверополису 2»
 0
В новом выпуске комикса по «Сверхъестественному» от Dynamite библиотека оказалась страшнее кладбища
 5
Тимур Бекмамбетов и Крис Пратт сбили «Аватар: Пламя и пепел» с вершины проката США
 13
Динозаврик Йоши становится героем нового трейлера «Галактики Супер Марио в кино»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 615 - трансляция
 3
Новый постер «Молодого Шерлока» Гая Ричи напомнил дату премьеру сериала на Prime Video
Аниме В работе четвёртый сезон аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!»
 
Кино Джейсон Стэйтем и раздражающая актриса на первых фото «Пчеловода 2»
 
Кино Триллер «Горничная» с Сидни Суини заработал в российском прокате более полумиллиарда рублей
 
Кино Подросшие сценаристки «Кей-поп-охотниц на демонов» отомстят всем плохим мужчинам в сюжете нового фильма Тима Бёртона
 
Кино Джейсон Момоа смеялся вслух от сценария «Minecraft в кино 2», чьи съёмки начнутся «очень скоро»
 
Бесславные мутанты: Marvel выпустит новый комикс про Отряд Икс под названием Inglorious X-Force
 
