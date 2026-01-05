 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTUSwdyBFa

   
Сексуальный клининг: Сидни Суини на первых кадрах триллера «Служанка» Чертовски загадочные Сидни Суини и Аманда Сайфред на постерах триллера «Горничная» Цири демонстрирует новый образ на свежих кадрах «Ведьмака» «Отель с привидениями» — первые 9 минут Переобуваемся в прыжке: DC поменяло прозвище новому злодею в комиксе про Бэтмена без объяснения причин
• • •
 
СЕРИАЛЫ
273

Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 декабря 2025 г. — 4 января

Источник: Netflix
Теги
Дженнди ТартаковскиNetflixРосс ДафферМэтт ДафферМилли Бобби БраунMarvelБен Кингсли
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 декабря +Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 декабря +Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 декабря

Тоже интересно

13Дуэйн Джонсон радостно едет в своё последнее «Джуманджи» (видео) 33Эпическая схватка юного Хищника с Деревом в отрывке «Хищника: Планета смерти» 51Женатый батя Стив Роджерс в тизере фильма «Мстители: Судный день» 10Андроида модели Дакоты Джонсон выбросят на свалку в новом фильме режиссёра «В поисках Дори» 1Вот такие пироги: издательство Bubble выпустит комиксы по игре Atomic Heart

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 29 декабря 2025 г. — 4 января
 0
Яркие цвета и своеобразный рисунок: Alpaca издаст сказку Пушкина «Руслан и Людмила»
 1
Тим Дрейк, третий Робин, получил своё имя благодаря режиссёру Тиму Бёртону
 4
Сидни Суини начинает обыгрывать Тимоти Шаламе в американском прокате
 9
«Буратино» и «Простоквашино» собрали по 1 миллиарду рублей
 6
Одним миллиардом долларов сыт не будешь: «Аватар: Пламя и пепел» идёт зарабатывать дальше
 17
«Чебурашка 2» собрал 2 миллиарда в российском прокате
 1
Козёл как новое лицо ужаса: издательство Bad Idea готовит загадочный Project: Goat
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 612 - трансляция
 1
Предательство месяца: в недавнем выпуске Ultimates нарисовался мощнейший двойной агент
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Это вам не президент Финляндии: Джуд Лоу хочет войны в трейлере комедии «Кремлёвский волшебник»
 
Секс в большом Готэме: анонс мини-серии о любовных похождениях четырёх антигероинь комиксов DC
 
Человек-паук халтурит доставщиком на страницах Ultimate Spider-Man #22
 
Лили Коллинз продолжает менять города и парней в пятом сезоне «Эмили в Париже»
 
Игры Вышел eXoWin9x — огромный архив игр для Windows 95/98 за 1994–1996 годы
 
Кино «Бегущий человек» и «Иллюзия обмана 3» постараются урвать кусок проката у «Хищника: Планета смерти»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА – 665: Романтичный резиновый пенис
 
2Телеовощи – 631: Чапай и ещё чапее
 
0Ноль кадров в секунду – 610: ...ИИ никого не стало
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru