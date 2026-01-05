Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 декабря 2025 г. — 4 января

Во вселенной Marvel тоже устали от кинокомиксов: трейлер сериала «Чудо-человек». Так о чём сериал то?
Пятый сезон «Очень странных дел» стал четвёртым по просмотрам англоязычным сериалом Netflix. И это до выхода финального эпизода.
Конец близок: финальный трейлер финала сериала «Очень странные дела». Последний парад наступает.
Создатели «Очень странных дел» не смогли экранизировать фэнтези «Талисман». Сериал на основе романа Стивена Кинга и Питера Страуба разрабатывался для Netflix.
Новый марвеловский Сокол упорхнул из третьего сезона горе-сериала «Одни из нас». Уже не такой как мы.
Новые сериалы недели: конец «Очень странных дел» и возвращение «Ночного администратора». Сериальное затишье.
Встреча зомби главного героя и любимого динозавра в трейлере третьего сезона мультсериала «Первобытный». С непредсказуемыми последствиями.
