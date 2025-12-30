 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые» Глен Пауэлл устраивает «Миссис Даутфайр» в футболе: трейлер сериала «Чад Пауэрс» Грудастая киборг-героиня, говорящий дельфин и унитаз-телепорт: анонс комикса Sugar Bomb: Portal Potty КГ играет: Marlow Briggs and the Mask of Death
• • •
 
СЕРИАЛЫ
164

Новый марвеловский Сокол упорхнул из третьего сезона горе-сериала «Одни из нас»

Источник: HBO

Сериал по мотивам видеоигры «Одни из нас» потеряет одного из исполнителей. Не того, на кого вы надеетесь. Речь всего лишь о Дэнни Рамиресе, который играет Мэнни Альвареса — одного из союзников героини Кейтлин Дивер.

Из-за плохо составленного графика возникла нестыковка, и Рамирес пожертвовал своей ролью в третьем сезоне сериала. Вряд ли он что-то потерял.

HBO продлила «Одни из нас» на следующий сезон ещё до премьеры второго. Если судить по финалу последнего блока серий, зрителям предстоит пережить некоторые события второго сезона, но уже с точки зрения Эбби (Дивер).

В июле стало известно, что Нил Дракманн — создатель игры и один из шоураннеров сериала — больше не будет участвовать в сценарной и режиссёрской работе, оставшись исполнительным продюсером проекта.

Крэйг Мэйзин постарается вытащить сериал из той дыры, в которую он сам себя загнал. Он намерен ответить на множество накопившихся вопросов: что происходит? как началась война и почему? откуда взялись Серафиты? кто такой пророк? что с ним случилось? чего хочет персонаж Джеффри Райта? что происходит в конце седьмой серии? что это был за взрыв? что делать и кто виноват?

Рамирес же через год должен блеснуть в фильме «Мстители: Судный день» в роли Хоакина Торреса — нового Сокола.

Теги
Одни из насHBO
Комментарии

Ещё на эту тему

13Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года 17«Золотой Глобус 2026»: «Одна из многих», «Медленные лошади», «Студия» и другие номинанты

Тоже интересно

9Лиам Нисон и Джо Кири сражаются с зомби в комедийном ужастике «Зараза» 5Пираты в Логтауне: очередные постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире 3Новые сериалы недели: «Монстр» Чарли Ханнэм и «Чад Пауэрс» Глен Пауэлл 20Супермен! Несмотря на травму, Генри Кавилл продолжает готовиться к роли Коннора Маклауда в «Горце» (фото) 8После нового «Человека-паука» звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в очередных «Мстителях»

Далее на КГ

0
До сюжета про сильных женщин Ваканды: режиссёр «Чёрной Пантеры 2» рассказал, какой именно фильм хотел снять
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
Рецензия и отзывы на игру Frostpunk 2
 0
Небезызвестная серия хентайных фэнтезийных комедий Rance выходит-таки в Steam!
 10
Геймплейный трейлер Sword and Fairy 4 Remake — китайского ответа Expedition 33
 0
Второй выпуск комикса «Хищник: Кровопролитие» получил обложку и описание
 5
Сэм Рокуэлл готов к сражению с ИИ в экшене «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря»
 0
Переобуваемся в прыжке: DC поменяло прозвищу новому злодею в комиксе про Бэтмена без объяснения причин
 11
Шокированная Эмили Блант на первом кадре фантастического фильма Стивена Спилберга «День разоблачения»
 0
ЕВА-666: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Заматеревший Леон Кеннеди в третьем трейлере Resident Evil Requiem
 
Кино Появились подробности и кадры со съёмок фантастики «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 
Кино Ультимативный охотник становится добычей в новом трейлере экшена «Хищник: Планета смерти»
 
Кино Решительность, отвага и слабоумие: три центральных персонажа экшена «Гренландия 2: Миграция»
 
Злодей Морлан даёт экспозицию на первых страницах третьего выпуска серии Spider-Man '94
 
Кино «Марш Антиподов»: представлен новый отрывок из сказки «Алиса в Стране Чудес»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА
 
 
2Телеовощи – 631: Чапай и ещё чапее
 
0Ноль кадров в секунду – 610: ...ИИ никого не стало
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
 
0Ноль кадров в секунду – 609: По следам The Game Awards 2025
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru