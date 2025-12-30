Новый марвеловский Сокол упорхнул из третьего сезона горе-сериала «Одни из нас»

Сериал по мотивам видеоигры «Одни из нас» потеряет одного из исполнителей. Не того, на кого вы надеетесь. Речь всего лишь о Дэнни Рамиресе, который играет Мэнни Альвареса — одного из союзников героини Кейтлин Дивер.

Из-за плохо составленного графика возникла нестыковка, и Рамирес пожертвовал своей ролью в третьем сезоне сериала. Вряд ли он что-то потерял.

HBO продлила «Одни из нас» на следующий сезон ещё до премьеры второго. Если судить по финалу последнего блока серий, зрителям предстоит пережить некоторые события второго сезона, но уже с точки зрения Эбби (Дивер).

В июле стало известно, что Нил Дракманн — создатель игры и один из шоураннеров сериала — больше не будет участвовать в сценарной и режиссёрской работе, оставшись исполнительным продюсером проекта.

Крэйг Мэйзин постарается вытащить сериал из той дыры, в которую он сам себя загнал. Он намерен ответить на множество накопившихся вопросов: что происходит? как началась война и почему? откуда взялись Серафиты? кто такой пророк? что с ним случилось? чего хочет персонаж Джеффри Райта? что происходит в конце седьмой серии? что это был за взрыв? что делать и кто виноват?

Рамирес же через год должен блеснуть в фильме «Мстители: Судный день» в роли Хоакина Торреса — нового Сокола.