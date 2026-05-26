КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
862

Звезда «Очень странных дел» предстал в образе сына Томаса Шелби на кадре со съёмок новых «Острых козырьков»

Источник: BBC

Криминальная драма «Острые козырьки» получит продолжение. В работе находится следующий сериал про преступный клана Шелби. И создатели проекта раскрывают новые подробности предстоящего шоу. Так, канал BBC и стриминговый сервис Netflix объявили, что в продолжении получил роль Чарли Хитон, известный по сериалу «Очень странные дела». Хитон сыграет Чарльза Шелби, старшего сына Томаса Шелби. И одновременно с новостью о кастинге BBC и Netflix показали первый кадр со съёмок с актёром в образе персонажа.

Промо-арт сериала «Острые козырьки»

Пережив жестокую войну, большую часть которой он провел в тылу врага, Чарльз живёт обычной жизнью. Он не видел своего сводного брата Дюка уже много лет. Чарльз разорвал все связи с бандой «Острые козырьки» и образом жизни Шелби. Но как долго он сможет оставаться в стороне?

Ранее Джейми Белл заменил Барри Кеогана в роли Дюка. Именно Белл сыграет Дюка в продолжении.

Киллиан Мёрфи, который играл Томаса, продюсирует новый проект. Для продолжения анонсировали сразу два сезона по шесть часовых эпизодов.

Действие проекта начнётся в Великобритании 1953 года. После разрушительных бомбардировок во время Второй мировой Бирмингем отстраивают из стали и бетона. В новой эре «Острых козырьков» желание разных сторон прибрать к рукам проект реконструкции Бирмингема превращается в жестокое противостояние грандиозных масштабов. Город предоставляет беспрецедентные возможности и соответствующую опасность, а семья Шелби окажется в самом центре.

Комментарии (4)

