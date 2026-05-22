Тоф, обучение магии земли и много экшена в трейлере второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Почти за месяц до премьеры второго сезона фэнтезийного сериала «Аватар: Легенда об Аанге» стриминговый сервис Netflix выпустил его трейлер. В продолжении Аватар Аанг продолжит своё путешествие, чтобы обучиться магии земли. Во время своих странствий он и его друзья Катара и Сокка встретят Тоф Бейфонг, которая присоединится к команде Аватара и станет обучать его магии земли. Новая героиня и обучение главного героя показаны в трейлере. А ещё в нём есть много экшена и сцен, знакомых по оригинальному мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге», по которому снято шоу Netflix.



164

30%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

1

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p7,9 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60938" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Видео также напоминает, что продолжение ремейка выйдет 25 июня. Роль Аанга в сериале играет Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли. Роль Тоф исполняет Мия Чех.

В ремейке будет три сезона. Столько же было в оригинальном мультсериале, выходившем на канале Nickelodeon. Съёмки финального сезона лайв-экшена уже завершены. Но дату выхода заключительных эпизодов Netflix назовёт когда-то после релиза второго сезона.