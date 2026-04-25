«Аколит» наносит ответный удар! Негодный сериал по «Звёздным войнам» подал признаки жизни

Точно нельзя было оставлять сериал «Аколит» в свободном доступе — кто-то мог по неосторожности пораниться. Так и случилось. Выяснилось, что один из самых феерических промахов в мире «Звёздных войн» обрёл вторую жизнь.

FlixPatrol фиксирует, что на платформе Disney+ сериал появился на девятом месте в десятке самых популярных в американском сегменте. Наверняка это как-то связано с тем, что на первом месте сейчас находится анимационный сериал «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней».

Действие «Аколита» разворачивается за 100 лет до событий «Скрытой угрозы». Главная героиня — бывшая падаван в исполнении Амандлы Стенберг — воссоединяется со своим бывшим учителем из Ордена джедаев, чтобы расследовать серию преступлений. Скоро выясняется, что за всеми инцидентами стоят зловещие силы.

Первый сезон вышел в июне 2024 года и состоял из восьми эпизодов. На агрегаторе Rotten Tomatoes критики наскребли 79% «свежести», а зрители поставили 19%.

В декабре 2024 года Disney закрыла сериал, объяснив это низкими просмотрами. Съёмки «Аколита» обошлись в $ 230 млн, и, судя по всему, тратиться на второй сезон уже не хотелось. Тем более что преданными зрителями оказалась публика, которая смотрела сериал, чтобы сделать себе побольнее и рассказать всем остальным про творящуюся там дичь.

Вряд ли внезапное оживление как-то изменит судьбу «Аколита». Тем более что в Lucasfilm поменялась управленческая верхушка.