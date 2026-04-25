СЕРИАЛЫ
279

«Аколит» наносит ответный удар! Негодный сериал по «Звёздным войнам» подал признаки жизни

Источник: Disney+

Точно нельзя было оставлять сериал «Аколит» в свободном доступе — кто-то мог по неосторожности пораниться. Так и случилось. Выяснилось, что один из самых феерических промахов в мире «Звёздных войн» обрёл вторую жизнь.

FlixPatrol фиксирует, что на платформе Disney+ сериал появился на девятом месте в десятке самых популярных в американском сегменте. Наверняка это как-то связано с тем, что на первом месте сейчас находится анимационный сериал «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней».

Действие «Аколита» разворачивается за 100 лет до событий «Скрытой угрозы». Главная героиня — бывшая падаван в исполнении Амандлы Стенберг — воссоединяется со своим бывшим учителем из Ордена джедаев, чтобы расследовать серию преступлений. Скоро выясняется, что за всеми инцидентами стоят зловещие силы.

Первый сезон вышел в июне 2024 года и состоял из восьми эпизодов. На агрегаторе Rotten Tomatoes критики наскребли 79% «свежести», а зрители поставили 19%.

В декабре 2024 года Disney закрыла сериал, объяснив это низкими просмотрами. Съёмки «Аколита» обошлись в $ 230 млн, и, судя по всему, тратиться на второй сезон уже не хотелось. Тем более что преданными зрителями оказалась публика, которая смотрела сериал, чтобы сделать себе побольнее и рассказать всем остальным про творящуюся там дичь.

Вряд ли внезапное оживление как-то изменит судьбу «Аколита». Тем более что в Lucasfilm поменялась управленческая верхушка.

Комментарии

Ещё на эту тему

38Звезда «Аколита» обвинила Disney в бездействии 17«Аколит» оказался чуть ли не самым дорогим сериалом по «Звёздным войнам»

Тоже интересно

1Криминальная Америка: издательство IDW анонсировало целых три комикса на уголовную тему 1«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 января 9Самара Уивинг и Кэтрин Ньютон за 8 минут застирывают насмерть врага в ролике ужастика «Я иду искать 2» 1Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи

Далее на КГ

2
Мэттью Макконахи, Остин Батлер и Педро Паскаль сыграют в дорогущем вестерне от режиссёра «Олдбоя»
 1
Потасканный жизнью Кингпин предстал на фото со съёмок третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»
 1
Atari продолжает скупать ретростудии — очередь дошла до специалистов по PlayStation
 3
Создатель Марио может сделать предысторию принцессы Пич из «Галактического кино» каноном
 10
Новая «Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс перенесла премьеру с мая 2028-го на октябрь 2027 года
 24
Джеки Чан и Крис Такер отказываются сниматься в боевике «Час пик 4» за смешные деньги: хотят гонораров 20-летней давности
 6
«Пацаны» утащат с собой в могилу и «Поколение „Ви“»: подростки не нужны, когда есть сериал про персонажа Дженсена Эклса
 14
Майкл Б. Джордан и режиссёр «Миссии невыполнима» устроят в кинотеатрах многопользовательское сражение в Battlefield
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 1
Компания Universal передвинула дату выхода ремейка «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сериал ужасов «Извне» со звездой «Остаться в живых» закончится пятым сезоном
 
Кино Фантастический боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном — вызов всем марвеловским фильмам
 
Режиссёр Джон Карпентер выпустит свой первый оригинальный графический роман под названием «Собор»
 
Четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» получил постер с датами выхода всех эпизодов
 
Кино Новые фильмы недели: «Удачи, веселья, не сдохни», «Грозовой перевал» и «Сказка о Царе Салтане»
 
«Дарт Мол — Повелитель теней» на новом кадре из своего сольного мультсериала по «Звёздным войнам»
 
Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
Ещё

