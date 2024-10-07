Звезда «Аколита» обвинила Disney в бездействии

Чернокожая мать-лесбиянка негодует. А это уже, как вы понимаете, повод для реального беспокойства. Звезда сериала «Аколит», о котором все пытаются благополучно забыть, подняла сериал из пепла небытия. Появился повод погоревать о своей непростой судьбе.

Джоди Тёрнер-Смит, сыгравшая Мать Анисею в забракованном всеми сериале по «Звёздным войнам», поделилась своей болью с журналом Glamour. Хоть там её выслушают.

Студии должны прекратить молчать, когда актёров травят в интернете, донимают своим расизмом и прочей хренью. Никак не отвечать на такие нападки — несправедливо. Это нечестно. Было бы здорово, если бы люди при деньгах выказали нам свою поддержку и пресекли эту травлю. Заявили бы, что это недопустимо. Сказали бы: «Ты не фанат, если так поступаешь». Сделайте реально громкое заявление и просто посмотрите, потеряете ли после этого хоть какие-то деньги. Могу поспорить, что ничего не потеряете, потому что цветные люди, особенно чёрные, составляют очень большой процент от платёжеспособного населения. Студии могут обнаружить, что для них такой ход даже более выгодный. А у нас все вокруг до сих пор используют слово «пробудившиеся», словно это ругательство.

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И как всё-таки несправедливо по отношению к студиям отозвалась Джоди Тёрнер-Смит. Они вроде бы этим и занимаются — давным-давно вычёркивают из фанатов всех, кому их «стряпня» не нравится. Не совсем понятно, чем эта женщина недовольна.