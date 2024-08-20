 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Провальная «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет в цифре 25 июня Новое приключение и неожиданные сюрпризы в трейлере мультфильма «Моана 2» Амбициозная Life by You отменена Билл Скарсгард идёт мстить на свежих кадрах «Ворона» Унылому Питеру Паркеру из основной комикс-вселенной Marvel наконец-то дали новый любовный интерес
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
127

Неожиданно смелое решение! Прогрессивный сериал «Аколит» не получит второй сезон

Источник: Disney

Увы, студия Disney не может вернуться в прошлое и предотвратить катастрофу до того, как она произошла — выход сериала «Аколит», действие которого разворачивается в многострадальном мире «Звёздных войн». Но можно не дать заразе распространиться — официально отменить второй сезон, Что и произошло.

Ждём нового музыкального хита на эту тему от исполнительницы главной роли Амандлы Стенберг. Кто знает, тот поймёт.

Больше месяца прошло с окончания 8-серийнго сериала, вышедшего на стриминге Disney+; творческий надзор осуществляла исполнительный продюсер и шоураннер Лесли Хэдланд. Лесли, как и положено, сделала максимально открытую концовку для продолжения истории. И даже питчила второй сезон в Lucasfilm.

Никто в принципе не удивлён — «Аколиту» удалось поладить с критиками, но поклонники «Звёздных войн» были, мягко говоря, очень резки по отношению к пациенту.

Базовый интерес к франчайзу и обещание рассказать историю с точки зрения ситхов привлекли зрителей — за премьерный день первые два эпизода набрали 4,8 млн, показав лучший результат для оригинального сериала на Dinsey+ в этом году. За 5 дней количество просмотров выросло до 11.1 млн.

Но темп быстро потеряли и финальный эпизод посмотрело рекордно минимальное количество зрителей для всех сериалов по «Звёздным войнам». Да, на тот момент аудитория уже отказалась от самого просмотра и переключилась на ролики с пересказом и анализом, которые длились дольше самих эпизодов.

Пока что самым успешным сериальным продуктом в мире Джорджа Лукаса является «Мандалорец», поэтому сейчас и снимается полнометражная экранизация. Своего малыша Грогу у «Аколита» не оказалось.

По замыслу «Аколит» был детективным триллером, раскрывающим последние дни эры Высокой Республики, когда мрачные секреты и тёмные силы начали разъедать государство и Орден Джедаев изнутри. Бывший Падаван и Магистр Джедай объединяются, чтобы раскрыть серию преступлений и сталкиваются с непредсказуемыми и зловещими последствиями своего прошлого.

Но частью поп-культурного наследия «Аколит» всё же стал. Сила одного, сила двух, сила многих… Запеваем!

Теги
Звёздные войны
Комментарии

Ещё на эту тему

4Мы запускаем апокалипсис! «Тихоокеанский рубеж» получит сериал-приквел

Тоже интересно

0Possessor(s) — красивая метроидвания от авторов Hyper Light Drifter 13Голова, полная радости: «Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом 2024 года 1Джефф Бриджес выходит на тропу войны в трейлере второго сезона «Старика» 21Шикарная Лоис Лейн на первых фото со съёмок «Супермена» 15Главная героиня «Властелина колец: Войны рохирримов» столкнётся с опасной мужской угрозой

Далее на КГ

1
Звезда «Пацанов» сыграет в эротическом триллере про сбрендившего андроида
 4
Мы запускаем апокалипсис! «Тихоокеанский рубеж» получит сериал-приквел
 0
Унылому Питеру Паркеру из основной комикс-вселенной Marvel наконец-то дали новый любовный интерес
 3
«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» задаётся важным вопросом в свежем тизере
 0
Дюк, Баронесса и другие персонажи занимаются делом на страницах первого выпуска комикса по «Броску кобры»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 138 (Game Pass Edition)
 0
Телеовощи. Выпуск 562: Спасительные бомжи
 12
Самара Уивинг вступает в битву за выживание в трейлере ужастика «Азраэль»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 3
Любовь и кровь: Леди Гага и Хоакин Феникс на постере «Джокера 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Геймплей и все изменения в Dead Rising Deluxe Remaster
 
NewJeans выступит на одном стадионе с европейскими звёздами
 
Игры КГ играет: Zenless Zone Zero, часть 2 и Griftlands, часть 2
 
Аниме «Кайдзю №8» вернётся: у аниме про человека, ставшего монстром, будет продолжение
 
Посмотрите на одинокого Леонардо на обложках к перезапущенным «Черепашкам-ниндзя»
 
Самый известный враг Спауна получит новую мини-серию о своём происхождении
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 562: Спасительные бомжи
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 633: «Бордерлендс», «Зачинщики» Дага Лаймана, диснеевский D23, тизер «Белоснежки», «Гадкий я 4»
 
8ЕВА – 594: Девочка с тремя мозгами
 
0Телеовощи – 561: Если что-то пойдёт не так
 
0Ноль кадров в секунду – 539: Главный лузер года
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 632: «Дэдпул и Росомаха», «Тихое место: День первый», режиссёрская версия «Мятежной Луны», «Манюня»
 
4ЕВА – 593: Адвокат дьявола
 
1Телеовощи – 560: Всё могло закончиться
 
1Ноль кадров в секунду – 538: Перенос в вечность
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru