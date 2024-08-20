Неожиданно смелое решение! Прогрессивный сериал «Аколит» не получит второй сезон

Увы, студия Disney не может вернуться в прошлое и предотвратить катастрофу до того, как она произошла — выход сериала «Аколит», действие которого разворачивается в многострадальном мире «Звёздных войн». Но можно не дать заразе распространиться — официально отменить второй сезон, Что и произошло.

Ждём нового музыкального хита на эту тему от исполнительницы главной роли Амандлы Стенберг. Кто знает, тот поймёт.

Больше месяца прошло с окончания 8-серийнго сериала, вышедшего на стриминге Disney+; творческий надзор осуществляла исполнительный продюсер и шоураннер Лесли Хэдланд. Лесли, как и положено, сделала максимально открытую концовку для продолжения истории. И даже питчила второй сезон в Lucasfilm.

Никто в принципе не удивлён — «Аколиту» удалось поладить с критиками, но поклонники «Звёздных войн» были, мягко говоря, очень резки по отношению к пациенту.

Базовый интерес к франчайзу и обещание рассказать историю с точки зрения ситхов привлекли зрителей — за премьерный день первые два эпизода набрали 4,8 млн, показав лучший результат для оригинального сериала на Dinsey+ в этом году. За 5 дней количество просмотров выросло до 11.1 млн.

Но темп быстро потеряли и финальный эпизод посмотрело рекордно минимальное количество зрителей для всех сериалов по «Звёздным войнам». Да, на тот момент аудитория уже отказалась от самого просмотра и переключилась на ролики с пересказом и анализом, которые длились дольше самих эпизодов.

Пока что самым успешным сериальным продуктом в мире Джорджа Лукаса является «Мандалорец», поэтому сейчас и снимается полнометражная экранизация. Своего малыша Грогу у «Аколита» не оказалось.

По замыслу «Аколит» был детективным триллером, раскрывающим последние дни эры Высокой Республики, когда мрачные секреты и тёмные силы начали разъедать государство и Орден Джедаев изнутри. Бывший Падаван и Магистр Джедай объединяются, чтобы раскрыть серию преступлений и сталкиваются с непредсказуемыми и зловещими последствиями своего прошлого.

Но частью поп-культурного наследия «Аколит» всё же стал. Сила одного, сила двух, сила многих… Запеваем!