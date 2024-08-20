Мы запускаем апокалипсис! «Тихоокеанский рубеж» получит сериал-приквел

Студия Legendary Entertainment с большим энтузиазмом устраивает сериальные приквелы к раскрученным кинотеатральным франчайзам. В ближайшее время должен выйти сериал «Дюна: Пророчество», действие которого разворачивается в мире фильмов Дэни Вильнёва по мотивам романов Фрэнка Герберта.

Но лучше гигантских песчаных червей могут быть только огромные человекоподобные роботы. Киношная серия «Тихоокеанский рубеж» получит приквельное развитие в формате сериала.

За творческую часть отвечает Эрик Хайссерер. Этот ценный кадр писал сценарии для фильмов «Прибытие» и «Птичий короб», а недавно был шоураннером на стриминге Netflix сериала «Тень и кость».

Во вселенной «Тихоокеанского рубежа» человечество научилось сражаться с гигантскими чудовищами, начав создавать своих собственных. Столкнувшись с угрозой вымирания, люди создали Егерей — гигантских механических воителей под управлением парочкой пилотов, которые умеют думать на одной волне. Только так можно отразить вторжение из враждебного измерения огромных существ, известных как Кайдзю.

Франчайз начался полнометражной картиной Гильермо дель Торо в 2013 году. Потом выпустили сиквел и несколько анимационных сериалов.