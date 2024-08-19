У научно-фантастического триллера «Тёмная материя» будет второй сезон

Сериал «Тёмная материя» не ограничится девятью эпизодами, то есть одним сезоном. У научно-фантастического триллера этого года будет продолжение: стриминговый сервис Apple TV+ продлил шоу на второй сезон. Дата премьеры сиквела пока неизвестна.

Сериал основан на романе Блейка Крауча, автора книжной трилогии «Сосны». Крауч выступил в качестве сценариста, шоураннера и одного из исполнительных продюсеров проекта. Первый сезон выходил на Apple TV+ с мая по июнь.

Сериал рассказывает о Джейсоне Дессене — физике, профессоре и семьянине, похищенном в альтернативную версию своей жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться в свою реальность среди поразительного пейзажа жизней, которые мог бы прожить. В этом лабиринте реальностей ему предстоит отправиться в мучительное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти её от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить — самого себя. Цитата из пресс-релиза

Роль Джейсона Дессена исполнил Джоэл Эдгертон. Его жену Даниэлу сыграла Дженнифер Коннелли. Их сына Чарли — Оакс Фигли.