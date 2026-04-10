Документалку о создании сериала по «Гарри Поттеру» засмотрели до дыр, сделав первым в мире фильмом на HBO Max

Документальный спецэпизод о съёмках сериала «Гарри Поттер» вышел на HBO Max 5 апреля и тут же стал самым просматриваемым фильмом на потоковом сервисе в мире. «В поисках Гарри: Мастерство, стоящее за магией» (Finding Harry: The Craft Behind the Magic) ворвался на первое место в чартах стриминга в 24 странах. И это ещё даже не сам сериал! Что же будет, когда выйдут первые эпизоды.

Перед документалкой рекорды бил трейлер первого сезона — «Гарри Поттер и Философский камень». Ролик собрал 277 млн. просмотров за первые двое суток на всех платформах.

В фильме можно увидеть интервью с актёрами Джоном Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Макгонагалл) и Паапой Эссьеду (Снейп), процесс подбора актёров, изготовление реквизита, декораций и аниматроники.

Премьера сериала состоится под Рождество этого года — как раз когда фанаты закончат традиционный марафон фильмов о мальчике-волшебнике.