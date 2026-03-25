Погружение в магию с первым тизером сериала «Гарри Поттер»

Стриминговый сервис HBO представил первый тизер сериала «Гарри Поттер». Первый сезон, получивший заголовок "Гарри Поттер и философский камень", выйдет на Рождество 2026 года.

Следом за роликом подоспела целая пачка кадров, позволяющих более тщательно рассмотреть персонажей и некоторые локации:

Сериал основан на книжном цикле Джоан Роулинг. Как каждая книга охватывает один год из жизни мальчика, который выжил, так и каждый сезон сериала хронологически будет соответствовать одному учебному году в школе чародейства и магии Хогварст (а также некоторым событиям за её пределами).

Центральные партии самого Гарри, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер достались соответственно Доминику Маклафлину, Арабелле Стэнтон и Аластеру Стауту. Помимо них в сериале снимаются Ник Фрост, Джон Литгоу, Паапа Эссьеду и другие.