СЕРИАЛЫ
926

Новый кадр из грядущего сериала «Гарри Поттер» напоминает о квиддиче

Источник: Warner Bros.

Потихоньку идут съёмки первого сезона сериала «Гарри Поттер», адаптации одноимённой серии книг об учениках школы чародейства и волшебства Хогвартс. А это значит, что из мира магии в мир маглов просачиваются всякие разные промоматериалы. Вот как раз подоспел новый кадр, на котором титульный персонаж готовится принять участие в матче по квиддичу — популярному в Хогвартсе виду спорта. На это намекает спортивная мантия с фамилией игрока и его номером в команде.

Кадры из сериала «Гарри Поттер»

Съёмки первого сезона стартовали летом 2025 года, и согласно планам должны закончиться в мае этого года. Следом съёмочная бригада приступит к работе над вторым сезоном — дело в том, что каждый сезон посвящен одному учебному году, а юные актёры имеют свойство слишком быстро вырастать. Так как использовать маховик времени вне Хогвартса (настоящего, а не киношных декораций) запрещено, то приходится киношникам выкручиваться по старинке.

Главные роли в сериале исполняют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут — им доверили партии Гарри, Гермионы и Рона соответственно. Компанию юным актёрам составят именитые коллеги, включая Джона Литгоу, Ника Фроста, Джанет Мактир, Паапу Эссьеду и других.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» состоится в начале 2027 года.

Комментарии (4)

