Зло не уничтожить: побеждённый в эпичной битве на кулаках Дарксайд пообещал мощнейший кризис для всех Сборы приключенческого экшена «Левша» превысили 150 млн рублей за семь дней Друзья-злодеи Брюса Уэйна уже не стесняются ненавидеть его на страницах Absolute Batman #16 Свадьба Роберта Паттинсона и Зендеи закончится бедой и разбитыми носами Детектив Алекс Кросс продолжит ловить преступников в третьем сезоне криминального триллера «Кросс»
СЕРИАЛЫ
374

Бен Кингсли и Яхья Абдул-Матин II вернутся во втором сезоне марвеловского сериала «Чудо-человек»

Не надо недооценивать силу хороших отзывов. Вот вышел марвеловский сериал «Чудо-человек» на стриминге Disney. Сериал вроде бы совершенно необязателен для просмотра, чтобы понимать, в каком ритме бьётся сердце общей киновселенной.

Но шоу хорошо встретили. И, видимо, неплохо смотрели. Поэтому его продлевают на второй сезон.

К своим персонажам вернутся Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли. Также создатели — Дестин Дэниел Креттон и Эндрю Гест — продолжат придумывать истории дальнейших приключений.

Сюжет рассказывает об идущем к успеху актёре Саймоне Уильямсе, который всё никак не может всерьёз продвинуть свою карьеру. Случайная встреча с Тревором Слэттери — тоже актёром, лучшие роли которого, возможно, давно остались в прошлом, — меняет ситуацию. Саймон узнаёт, что легендарный режиссёр Вон Ковак снимает ремейк супергероического фильма «Чудо-человек».

Пока эти актёры, находящиеся на противоположных концах карьерных лестниц, пытаются заполучить роли, способные изменить их жизнь к лучшему, зрители получают шанс заглянуть за кулисы и увидеть изнанку индустрии развлечений.

Ещё на эту тему

2Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов»

Тоже интересно

33Netflix отказался покупать студию Warner Bros. любой ценой: Paramount побеждает в последний момент 10Боевая балерина Ана де Армас станет спецагентом в шпионском сериале от создателя «Родины» 1Dynamite снова соберёт своих красавиц-героинь в новом выпуске палп-антологии Savage Tales 11Фантастика «Проект „Конец света“» получила такую же высокую зрительскую оценку, как «Дюна: Часть 2 13Битвы киллеров и много нереалистичного экшена в трейлере комедийного боевика «Дни Сакамото»

Далее на КГ

0
Предвосхищая каждый шаг: вышел первый выпуск перезапуска комиксного «Сорвиголовы»
 7
Сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» закрыли на втором сезоне
 0
Ангел Кастиэль из «Сверхъестественного» получил личный комикс
 8
Компания Disney обновила график выхода фильмов Marvel после релиза трейлера к блокбастеру «Человек-паук: Совершенно новый день»
 0
Супермен теряет силы, а Человек-паук спасает положение: первые спойлеры кроссовера Superman/Spider-Man
 3
Сказка «Домовёнок Кузя 2» стартовала в прокате успешнее первой части
 4
Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят
 4
Александр Петров сообщил о завершении съёмок фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 18
Кудрявый полубог Дуэйн Джонсон в трейлере диснеевского фильма «Моана»
 18
Боевой балет в действии: отрывок из потокового экшена «Смертельно прекрасна»
Древние боги и корпоративное будущее: анонс нового комикса маститых авторов
 
«Молодой Шерлок» и его будущий враг на новом кадре из детективного сериала Гая Ричи
 
Смерть приходит в Мега-Сити Один: новое промо и дата последнего комикса про Судью Дредда от его создателя
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Удачи, веселья, не сдохни»
 
Кино Касса триллера «Горничная» преодолела отметку в 800 млн рублей в российском прокате
 
Кино Экранизация игры «Железное лёгкое» победила в прокате Сэма Рэйми, Меланию Трамп и Джейсона Стэйтема
 
