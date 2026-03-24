Бен Кингсли и Яхья Абдул-Матин II вернутся во втором сезоне марвеловского сериала «Чудо-человек»

Не надо недооценивать силу хороших отзывов. Вот вышел марвеловский сериал «Чудо-человек» на стриминге Disney. Сериал вроде бы совершенно необязателен для просмотра, чтобы понимать, в каком ритме бьётся сердце общей киновселенной.

Но шоу хорошо встретили. И, видимо, неплохо смотрели. Поэтому его продлевают на второй сезон.

К своим персонажам вернутся Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли. Также создатели — Дестин Дэниел Креттон и Эндрю Гест — продолжат придумывать истории дальнейших приключений.

Сюжет рассказывает об идущем к успеху актёре Саймоне Уильямсе, который всё никак не может всерьёз продвинуть свою карьеру. Случайная встреча с Тревором Слэттери — тоже актёром, лучшие роли которого, возможно, давно остались в прошлом, — меняет ситуацию. Саймон узнаёт, что легендарный режиссёр Вон Ковак снимает ремейк супергероического фильма «Чудо-человек».

Пока эти актёры, находящиеся на противоположных концах карьерных лестниц, пытаются заполучить роли, способные изменить их жизнь к лучшему, зрители получают шанс заглянуть за кулисы и увидеть изнанку индустрии развлечений.