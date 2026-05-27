Новые сериалы 25—31 мая: «Паук-Нуар» Николас Кейдж и советские космонавты на Луне

Понедельник, 25 мая
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри
Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд
Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.
В ролях Люк Граймс, Логан Маршалл-Грин
Очередной спин-офф вселенной «Йеллоустоуна» уже получил официальное продление на второй сезон. Тем не менее, ни критики, ни зрители в восторге, мягко говоря, не остались — если верить отзывам с Rotten Tomatoes, всё плохо.
Вторник, 26 мая
В ролях Николас Кейдж
Нью-Йорк, 1930-е. Частный детектив Бен Райлли, который переживает не лучшие времена, сталкивается со своим прошлым. Бену, единственному супергерою в городе, приходится бороться с внутренними демонами и снова стать Человеком-пауком, чтобы спасти мегаполис и себя.
Никогда ещё Николас Кейдж не был столь серьёзен и пафосен одновременно. До сих пор не верится, что 62-летний актёр после всех злоключений не просто возвращается, но делает это сразу в супергеройском трико. Были опасения, что проект Amazon может пополнить его обширную коллекцию провалов, но первые отзывы настраивают на очень оптимистичный лад. Да и трейлеры были неприлично хороши.
Среда, 27 мая
В ролях Эмма Майерс, Zain Iqbal, Asha Banks, Raiko Gohara, Jude Collie, Yali Topol Margalith
Тихий английский городок. Любознательная и упрямая школьница Пиппа Фитц-Амоби решает раскрыть убийство пятилетней давности. При загадочных обстоятельствах погибла 17-летняя Энди Белл, главным подозреваемым в деле стал ее парень Сэл Сингх, который покончил с собой.
Первый сезон подросткового детектива получился слабоват, но, возможно, мы просто не целевая аудитория сериала. На звездочку «Уэнсдэй» Эмму Майерс смотреть в любом случае приятно.
драма, фантастика
В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур
Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви
Четверг, 28 мая
В ролях Тина Фей, Уилл Форте, Стив Карелл, Kerri Kenney-Silver, Колман Доминго, Marco Calvani
Дружба трёх женатых пар подвергается серьёзному испытанию, когда одна из них разводится, что нарушает традицию их ежегодных совместных выездов.
Стив Карелл, Тина Фей, Уилл Форте и Колман Доминго — четыре весомых причины дать сериалу ещё один шанс. Первый сезон, как говорят, получился трогательным и в меру забавным.
Пятница, 29 мая
В ролях Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Solly McLeod
Захватывающий триллер, возвращающий нас к ключевому моменту в альтернативной истории космической гонки — когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Но на этот раз история рассматривается из-за железного занавеса, показывая жизнь космонавтов, инженеров и сотрудников разведки, работавших в советской космической программе, и риски, на которые они шли ради продвижения человечества вперед.
Одновременно с пятым сезоном «Ради всего человечества» выходит его свеженький спин-офф — «Звёздный городок», в котором фокус сместиться с американский космонавтов на их советских «коллег». Боимся представить, что из этого выйдет.
Русских в этот раз играют Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О’Кейси, Руби Эшборн Серкис, Элис Энглерт, Солли Маклауд, Адам Нагаитиси и Джозеф Дэвис. Могли бы из приличия позвать Колокольникова или Борисова с Эйдельштейном, но нет. Снимали сериал в Литве.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: