Новые сериалы 25—31 мая: «Паук-Нуар» Николас Кейдж и советские космонавты на Луне

Понедельник, 25 мая

 
Сезон9
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Конец сезона1
CBS
Йеллоустоун: Маршалы Marshals

В ролях Люк Граймс, Логан Маршалл-Грин

Очередной спин-офф вселенной «Йеллоустоуна» уже получил официальное продление на второй сезон. Тем не менее, ни критики, ни зрители в восторге, мягко говоря, не остались — если верить отзывам с Rotten Tomatoes, всё плохо.

Вторник, 26 мая

 
Премьера+
Amazon
Паук-Нуар Spider-Man Noir

В ролях Николас Кейдж

Нью-Йорк, 1930-е. Частный детектив Бен Райлли, который переживает не лучшие времена, сталкивается со своим прошлым. Бену, единственному супергерою в городе, приходится бороться с внутренними демонами и снова стать Человеком-пауком, чтобы спасти мегаполис и себя.

Никогда ещё Николас Кейдж не был столь серьёзен и пафосен одновременно. До сих пор не верится, что 62-летний актёр после всех злоключений не просто возвращается, но делает это сразу в супергеройском трико. Были опасения, что проект Amazon может пополнить его обширную коллекцию провалов, но первые отзывы настраивают на очень оптимистичный лад. Да и трейлеры были неприлично хороши.

Среда, 27 мая

 
Сезон2
BBC Three
Хороших девочек не убивают A Good Girl's Guide to Murder

В ролях Эмма Майерс, Zain Iqbal, Asha Banks, Raiko Gohara, Jude Collie, Yali Topol Margalith

Тихий английский городок. Любознательная и упрямая школьница Пиппа Фитц-Амоби решает раскрыть убийство пятилетней давности. При загадочных обстоятельствах погибла 17-летняя Энди Белл, главным подозреваемым в деле стал ее парень Сэл Сингх, который покончил с собой.

Первый сезон подросткового детектива получился слабоват, но, возможно, мы просто не целевая аудитория сериала. На звездочку «Уэнсдэй» Эмму Майерс смотреть в любом случае приятно.

Конец сезона5
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Четверг, 28 мая

 
Сезон2
Netflix
Четыре сезона The Four Seasons

В ролях Тина Фей, Уилл Форте, Стив Карелл, Kerri Kenney-Silver, Колман Доминго, Marco Calvani

Дружба трёх женатых пар подвергается серьёзному испытанию, когда одна из них разводится, что нарушает традицию их ежегодных совместных выездов.

Стив Карелл, Тина Фей, Уилл Форте и Колман Доминго — четыре весомых причины дать сериалу ещё один шанс. Первый сезон, как говорят, получился трогательным и в меру забавным.

Конец сезона1
Hulu
Заветы The Testaments

В ролях Chase Infiniti, Энн Дауд, Lucy Halliday, Роуэн Бланкард

Сиквел «Рассказа служанки» со звездой «Битвы за битвой» Чейз Инфинити уже точно вернётся со вторым сезоном. Оценки у проекта очень высокие.

Пятница, 29 мая

 
Премьера+
Apple TV
Звёздный городок Star City

В ролях Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Solly McLeod

Захватывающий триллер, возвращающий нас к ключевому моменту в альтернативной истории космической гонки — когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Но на этот раз история рассматривается из-за железного занавеса, показывая жизнь космонавтов, инженеров и сотрудников разведки, работавших в советской космической программе, и риски, на которые они шли ради продвижения человечества вперед.

Одновременно с пятым сезоном «Ради всего человечества» выходит его свеженький спин-офф — «Звёздный городок», в котором фокус сместиться с американский космонавтов на их советских «коллег». Боимся представить, что из этого выйдет.

Русских в этот раз играют Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О’Кейси, Руби Эшборн Серкис, Элис Энглерт, Солли Маклауд, Адам Нагаитиси и Джозеф Дэвис. Могли бы из приличия позвать Колокольникова или Борисова с Эйдельштейном, но нет. Снимали сериал в Литве.

