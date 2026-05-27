Новые сериалы 25—31 мая: «Паук-Нуар» Николас Кейдж и советские космонавты на Луне

Нью-Йорк, 1930-е. Частный детектив Бен Райлли, который переживает не лучшие времена, сталкивается со своим прошлым. Бену, единственному супергерою в городе, приходится бороться с внутренними демонами и снова стать Человеком-пауком, чтобы спасти мегаполис и себя.

Никогда ещё Николас Кейдж не был столь серьёзен и пафосен одновременно. До сих пор не верится, что 62-летний актёр после всех злоключений не просто возвращается, но делает это сразу в супергеройском трико. Были опасения, что проект Amazon может пополнить его обширную коллекцию провалов, но первые отзывы настраивают на очень оптимистичный лад. Да и трейлеры были неприлично хороши.