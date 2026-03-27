Создатель «Пацанов» предупреждает: на грандиозное сражение в финале последнего сезона так и не выделили денег

Будет ли у супергероического сериала «Пацаны» грандиозная схватка в финале заключительного сезона? Создатель и шоураннер Эрик Крипке осторожно предупреждает поклонников, чтобы они не слишком завышали свои ожидания. На такие фокусы по-прежнему не выделяют денег.

В интервью SFX Magazine Крипке решил подстелить соломки:

Это полностью преображённый мир. Мир, принадлежащий Хоумлендеру, а мы, увы, вынуждены в нём жить. Старлайт организовывает обречённое на провал сопротивление, потому что Пацаны разобщены. Френчи, Хьюи и Молоко Матери схвачены. Мы часто на съёмках обсуждали французское Сопротивление и побеги из трудовых лагерей. В такой атмосфере мы делали сезон. Понимаете, там нет полноценных сцен сражений, потому что нам до сих пор не дают бюджеты «Игры престолов». Но хватает схваток, когда персонажи, которых вы хотели бы увидеть в драке, этим и занимаются — дерутся друг с другом. Надеюсь, катарсис и эмоциональный отклик получились, но всё равно немного страшно.

Премьера первого эпизода финального сезона намечена на 8 апреля.

Крипке, в принципе, уже описал историю. Америка полностью покорилась извращённой воле Хоумлендера. Часть «Пацанов» находится в «Лагере Свободы». Энни пытается собрать сопротивление перед лицом превосходящих сил противника. Кимико исчезла без следа. Но тут в игру вступает Бутчер, готовый применить вирус, способный уничтожить всех супергероев. Всё перечисленное запускает цепь событий, которые навсегда изменят мир и живущих в нём людей.