Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку Как в манге: тизер-трейлер нового киберпанкового аниме «Призрак в доспехах» SiN Reloaded живёт — Nightdive подтвердила релиз и показала первый трейлер Рецензия и отзывы на фильм «Поймать монстра» Комедийный боевик «Дни Сакамото» про суперкиллера в отставке получил главный постер
СЕРИАЛЫ
588

Создатель «Пацанов» предупреждает: на грандиозное сражение в финале последнего сезона так и не выделили денег

Источник: Amazon

Будет ли у супергероического сериала «Пацаны» грандиозная схватка в финале заключительного сезона? Создатель и шоураннер Эрик Крипке осторожно предупреждает поклонников, чтобы они не слишком завышали свои ожидания. На такие фокусы по-прежнему не выделяют денег.

В интервью SFX Magazine Крипке решил подстелить соломки:

Это полностью преображённый мир. Мир, принадлежащий Хоумлендеру, а мы, увы, вынуждены в нём жить. Старлайт организовывает обречённое на провал сопротивление, потому что Пацаны разобщены. Френчи, Хьюи и Молоко Матери схвачены. Мы часто на съёмках обсуждали французское Сопротивление и побеги из трудовых лагерей. В такой атмосфере мы делали сезон.

Понимаете, там нет полноценных сцен сражений, потому что нам до сих пор не дают бюджеты «Игры престолов». Но хватает схваток, когда персонажи, которых вы хотели бы увидеть в драке, этим и занимаются — дерутся друг с другом. Надеюсь, катарсис и эмоциональный отклик получились, но всё равно немного страшно.

Премьера первого эпизода финального сезона намечена на 8 апреля.

Крипке, в принципе, уже описал историю. Америка полностью покорилась извращённой воле Хоумлендера. Часть «Пацанов» находится в «Лагере Свободы». Энни пытается собрать сопротивление перед лицом превосходящих сил противника. Кимико исчезла без следа. Но тут в игру вступает Бутчер, готовый применить вирус, способный уничтожить всех супергероев. Всё перечисленное запускает цепь событий, которые навсегда изменят мир и живущих в нём людей.

Ещё на эту тему

8«Острые козырьки: Бессмертный человек» стартовал на стриминге Netflix хуже «Военной машины» и «Лакомого куска» 20Первый кадр из сериала «Гарри Поттер» напоминает о квиддиче

Тоже интересно

16Бравые витязи, дракон и злая колдунья в современном мире в трейлере комедийной сказки «Богатыри» 12Тимоти Шаламе смотрит на мир по-другому на первом кадре «Дюны: Часть 3» 0Кроссовер Deadpool/Batman ушёл на четвёртую допечатку тиража 0Тодд Говард, утверждает, что большая часть Bethesda работает над The Elder Scrolls VI 0Микеланджело опять взялся за дело: анонс ваншота Training Day по «Последнему ронину»

Далее на КГ

0
Форсажные телепаты: Ванесса Кирби сыграет в научно-фантастическим экшене режиссёра Луи Летерье
 0
Мистический триллер «Школьные духи» с Пейтон Лист вернётся с четвёртым сезоном
 3
У фильма по сериалу «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис есть дата выхода
 1
Студия MAPPA ожидаемо продолжит аниме «Магическая битва» после завершения третьего сезона
 0
Ромком «Полуночный мотив сердца» обзаведётся вторым сезоном
 3
Ноль кадров в секунду. Выпуск 623: Фидбек за шиворот
 6
Всё везде и Райан Гослинг: актёр продолжает сниматься в научно-фантастических фильмах
 21
Агент Федерального Бюро Разнообразия: в перезапуск «Секретных материалов» взяли главного героя сериала «Франшиза»
 14
Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор воспитывают детей и пытаются не попасть на обед динозаврам в трейлере фильма от продюсера Джей Джей Абрамса
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино С помощью Netflix Гвинет Пэлтроу передаст всю глубину мужского скотства в экранизации мемуаров брошенной жены
 
Кино Netflix отказался покупать студию Warner Bros. любой ценой: Paramount побеждает в последний момент
 
Игры Beast of Reincarnation — презентация с Developer Direct 2026
 
Создателю «Бога войны» кажется, что Кратос присел в лесу по большой нужде на первом снимке из сериала
 
Кино Фантастический боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном имеет все шансы попасть в десятку лучших фильмов Netflix
 
