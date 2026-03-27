Мистический триллер «Школьные духи» с Пейтон Лист вернётся с четвёртым сезоном

Стриминговый сервис Paramount+ продолжает определяться с судьбой своих проектов. Так, на прошлой неделе сервис закрыл на втором сезоне научно-фантастический сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота». А на этой неделе он продлил на четвёртый сезон мистическое шоу «Школьные духи». Даты выхода у продолжения сверхъестественного триллера пока нет.

«Школьные духи» дебютировали на Paramount+ в марте 2023 года. В каждом из трёх вышедших сезонов шоу восемь эпизодов.

Главную роль в проекте исполняет Пейтон Лист («Кобра Кай»). Она играет старшеклассницу Мэдди Нирс. В первом сезоне героиня была убита в учебном заведении. Девушка застряла с другими школьными духами в загробной жизни, не зная, как именно она умерла. Поэтому Мэдди начала расследовать собственную смерть, приспосабливаясь к старшей школе в загробной жизни.