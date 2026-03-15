Актёр последней «Фантастической четвёрки» Пол Уолтер Хаузер получил предложение сыграть в «Скуби-Ду»

Портал What's on Netflix поделился эксклюзивной новостью о кастинге сериала «Скуби-Ду». Актёр Пол Уолтер Хаузер получил предложение сыграть в шоу первого хозяина говорящего пса Скуби-Ду. Об этом сообщили источники портала. Примет ли актёр предложение, станет известно позднее. В прошлом году он появился в роли злодея Человека-крота в кинокомиксе «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».

«Скуби-Ду» станет первым игровым сериалом одноимённого медиафранчайза. Съёмки шоу должны начаться в Атланте 27 апреля и закончиться в сентябре. Роль Дафны Блейк в проекте получила Маккенна Грейс. По слухам, Скуби-Ду озвучит Фрэнк Уэлкер, который является голосом Фреда Джонса во многих мультфильмах «Скуби-Ду». Сериал из восьми эпизодов выйдет на Netflix.

Шоураннерами и сценаристами проекта стали Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя», «Черепашки-ниндзя 2», «Цитадель») и Скотт Розенберг («Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»). Аппелбаум и Розенберг также в числе исполнительных продюсеров. На той же должности они были у сериалов «Меломанка», «Ковбой Бибоп», «Цитадель» и «Извне».

В сериале представят новую версию появления команды разгадывателей тайн. По сюжету в своё последнее лето в лагере друзья Шэгги и Дафна оказываются втянутыми в тревожные события. Некая тайна окружает одинокого потерянного щенка, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и умной Велмой из соседнего города и странным, но красивым Фредди друзья берутся раскрыть дело. И эта загадка втягивает каждого из четверых в жуткий кошмар.

Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» познакомил зрителей с Фредом, Дафной, Велмой, Шэгги и говорящим псом Скуби-Ду. Они распутывали загадочные дела и не позволяли, чтобы хитрым злодеям в масках, притворяющимся монстрами, всё сошло с рук. И хотя оригинал дебютировал в сентябре 1969 года, франчайз продолжает пополняться новыми проектами до сих пор.