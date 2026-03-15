Актёр последней «Фантастической четвёрки» Пол Уолтер Хаузер получил предложение сыграть в «Скуби-Ду»

Источник: Marvel Studios

Портал What's on Netflix поделился эксклюзивной новостью о кастинге сериала «Скуби-Ду». Актёр Пол Уолтер Хаузер получил предложение сыграть в шоу первого хозяина говорящего пса Скуби-Ду. Об этом сообщили источники портала. Примет ли актёр предложение, станет известно позднее. В прошлом году он появился в роли злодея Человека-крота в кинокомиксе «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».

«Скуби-Ду» станет первым игровым сериалом одноимённого медиафранчайза. Съёмки шоу должны начаться в Атланте 27 апреля и закончиться в сентябре. Роль Дафны Блейк в проекте получила Маккенна Грейс. По слухам, Скуби-Ду озвучит Фрэнк Уэлкер, который является голосом Фреда Джонса во многих мультфильмах «Скуби-Ду». Сериал из восьми эпизодов выйдет на Netflix.

Шоураннерами и сценаристами проекта стали Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя», «Черепашки-ниндзя 2», «Цитадель») и Скотт Розенберг («Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»). Аппелбаум и Розенберг также в числе исполнительных продюсеров. На той же должности они были у сериалов «Меломанка», «Ковбой Бибоп», «Цитадель» и «Извне».

В сериале представят новую версию появления команды разгадывателей тайн. По сюжету в своё последнее лето в лагере друзья Шэгги и Дафна оказываются втянутыми в тревожные события. Некая тайна окружает одинокого потерянного щенка, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и умной Велмой из соседнего города и странным, но красивым Фредди друзья берутся раскрыть дело. И эта загадка втягивает каждого из четверых в жуткий кошмар.

Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» познакомил зрителей с Фредом, Дафной, Велмой, Шэгги и говорящим псом Скуби-Ду. Они распутывали загадочные дела и не позволяли, чтобы хитрым злодеям в масках, притворяющимся монстрами, всё сошло с рук. И хотя оригинал дебютировал в сентябре 1969 года, франчайз продолжает пополняться новыми проектами до сих пор.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

