СЕРИАЛЫ
374

Герой Николаса Кейджа на крыше машины на новом кадре из сериала «Человек-паук Нуар»

Источник: Prime Video

К выходу готовится сериал «Человек-паук Нуар». И до его премьеры в конце весны издание Empire опубликовало эксклюзивный кадр из проекта. Кадр представлен в двух вариантах. Есть чёрно-белая версия и версия в цвете. В тех же вариантах выйдет и сам сериал. На новом изображении показан главный герой на крыше автомобиля во время одной из экшен-сцен.

«Человек-паук Нуар» основан на комиксах издательства Marvel про альтернативную версию Стенолаза. Действие адаптации разворачивается в Нью-Йорке в 1930-х годах. В центре сюжета частный детектив со сверхсилами Бен Рейли, которого играет Николас Кейдж. Актёр ранее озвучивал нуарного супергероя в полнометражном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Но супергерой из сериала не является Человеком-пауком из мультфильма. В этих проектах представлены разные версии персонажа.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Дебютирует «Человек-паук Нуар» на стриминговом сервисе Prime Video 27 мая.

Кадры из сериала «Человек-паук Нуар» Кадры из сериала «Человек-паук Нуар»
Теги
Человек-паук НуарНиколас КейджPrime Video
