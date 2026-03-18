Патрик Уилсон станет отцом Эбби в третьем сезоне сериала HBO «Одни из нас»

Канал HBO продолжает экранизировать серию игр The Last Of Us. В работе находится третий сезон шоу «Одни из нас», который может стать и последним. Он должен выйти в 2027 году и сосредоточить сюжет на Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. В новом сезоне появится Джерри, отец Эбби. И, как выяснилось, его роль исполнит актёр Патрик Уилсон («Хранители», «Заклятье», «Аквамен»).

Об участии Уилсона в проекте написало издание Deadline. Оно также сообщило, что к актёрскому составу «Одних из нас» присоединился Джейсон Риттер («Мэтлок», «Фонари»). Он сыграет Хэнли, солдата ВОФ. Ранее Риттер исполнил роль щелкуна в одном из эпизодов первого сезона сериала.

Первый сезон «Одних из нас» вышел на HBO в 2023 году. Второй показали в 2025-м. Эбби дебютировала на малых экранах во втором.