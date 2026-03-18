 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
• • •
 
СЕРИАЛЫ
195

Патрик Уилсон станет отцом Эбби в третьем сезоне сериала HBO «Одни из нас»

Источник: Apple TV

Канал HBO продолжает экранизировать серию игр The Last Of Us. В работе находится третий сезон шоу «Одни из нас», который может стать и последним. Он должен выйти в 2027 году и сосредоточить сюжет на Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. В новом сезоне появится Джерри, отец Эбби. И, как выяснилось, его роль исполнит актёр Патрик Уилсон («Хранители», «Заклятье», «Аквамен»).

Об участии Уилсона в проекте написало издание Deadline. Оно также сообщило, что к актёрскому составу «Одних из нас» присоединился Джейсон Риттер («Мэтлок», «Фонари»). Он сыграет Хэнли, солдата ВОФ. Ранее Риттер исполнил роль щелкуна в одном из эпизодов первого сезона сериала.

Первый сезон «Одних из нас» вышел на HBO в 2023 году. Второй показали в 2025-м. Эбби дебютировала на малых экранах во втором.

Теги
Одни из насДжейсон РиттерПатрик УилсонHBO
Комментарии (1)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
 
0Ноль кадров в секунду – 621: Роботы в кислоте
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА – 675: Айдолы с маленькой аудиторией
 
4Телеовощи – 640: Инфляция юмора
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru