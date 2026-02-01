Вместе с Райаном Куглером над перезапуском «Секретных материалов» будет работать оператор «Грешников»

В разработке находится перезапуск фантастического телесериала «Секретные материалы» об агентах ФБР, расследующих паранормальные дела. Возглавил работу над перезапуском режиссёр и сценарист Райан Куглер. Ранее он сообщил, что его версия шоу унаследовала от оригинала структуру. В новых «Секретных материалах» будут эпизоды как про «монстров недели», так и про сквозной сюжет.

Вместе с Куглером над сериалом будет работать оператор Отем Дюральд Аркапоу, которая снимала его фильмы «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» и «Грешники». За работу над последним она номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая операторская работа».

О том, что Аркапоу снимет новые «Секретные материалы, она сама рассказала в одном из недавних интервью для Variety. В том же интервью она сообщила, что уже обсуждала с Куглером работу над «Чёрной пантерой 3».

На данный момент о перезапуске «Секретных материалов» больше ничего не известно.