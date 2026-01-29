 
 
СЕРИАЛЫ
439

Фотография со съёмок сериала «Расхитительница гробниц» показала голос Лары Крофт в неизвестной роли

Источник: Click News and Media

В производстве сериал «Расхитительница гробниц» по серии игр Tomb Raider. Съёмки адаптации стартовали в Великобритании в середине января, и уже появилась первая фотография с площадки. На ней нет звезды «Игры престолов» Софи Тёрнер в роли Лары Крофт, но всё же есть другая расхитительница гробниц. На фото запечатлена актриса Кили Хоуз, которая озвучивала Лару в части игр серии Tomb Raider. Кого играет Хоуз, пока не объявлено. По версии некоторых фанатов, она может исполнять роль матери Лары по имени Амелия Крофт.

Промо-арт сериала «Расхитительница гробниц»

Создательницей адаптации выступает Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Не время умирать»). Она и Чад Ходж («Сосны») являются шоураннерами и одними из исполнительных продюсеров проекта. Сериал готовят для стримингового сервиса Prime Video.

В актёрском составе также Джейсон Айзекс, Сигурни Уивер, Мартин Бобб-Семпл и другие. Айзекс играет дяду Лары, которого зовут Атлас де Морнэй. Уивер получила роль Эвелин Уоллис. Бобб-Семпл играет Зипа.

До предстоящего шоу по Tomb Raider вышли три фильма и анимационный сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». В первых двух фильмах главную героиню играла Анджелина Джоли. В третьей картине, не связанной с предыдущими, Лару сыграла Алисия Викандер.

