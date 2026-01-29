Ещё больше бункерных секретов в трейлере второго сезона сериала «Рай»

Disney и Hulu поделились полноценным трейлером второго сезона постапокалипсического триллера «Рай». Показ новых эпизодов стартует 23 февраля на упомянутой платформе:

Сериал рассказывает историю сильных мира сего, мобилизовавших все свои ресурсы, включая государственные, чтобы пережить день неизбежного апокалипсиса. Не всё складывается гладко — даже в идеальном бункере люди находят способ устроить между собой грызню.

Во втором сезоне главный герой отправляется наружу, чтобы найти свою жену. Тем временем в бункере продолжают бушевать страсти, интриги и расследования. Всё больше всплывают нелицеприятные факты и истинные мотивы создания убежища.