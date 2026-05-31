Дёшево и сердито

Прокуренная атмосфера нуара, чёрно-белый Нью-Йорк, утопающий в пучине Великой Депрессии, в качестве декораций и невыносимо талантливый Николас Кейдж в роли потрёпанного жизнью, уставшего и циничного детектива — на стадии задумки концепция выглядит стопроцентно беспроигрышной. Смущало во всём этом благолепии только то, что первоисточником служат комиксы Marvel про Человека-паука, пусть даже специфическая серия Noir, где феерия разноцветного спандекса уступила место какому-никакому мрачному реализму.



Впрочем, в основе сериала лежит не прямое переложение комикса, а творческое переосмысление и альтернативная версия. Такое творческое решение тоже не добавляет оптимизма, ведь зрители прекрасно знают, как современные киноделы умеют переосмыслять чужие труды.



Главным героем выступает частный детектив Бен Рейли, известный также как супергерой Паук. После трагической гибели своей невесты он отошёл от борьбы с преступностью под видом дружелюбного соседа в маске, предпочитая тихонько спиваться, выслеживая неверных жён и мужей. Однако когда обычное вроде бы дело выводит Бена на других людей с необычайными способностями, он понимает, что время для метафорических похорон Паука ещё не настало и вновь примеряет маску стенолаза.



Справедливости ради следует признать, что сериал, несмотря на некоторые огрехи и недостатки, с ходу приковывает к себе внимание. Доля супергеройского экшена сведена к минимуму — в прологе упоминается, что протагонист когда-то занимался наведением порядка на волонтёрских началах, но затем отошёл от дел. На момент начала повествования Бен Рейли — вполне себе разочаровавшийся в жизни циник. Вся его деятельность сугубо детективная — ходить по злачным местам, задавать много вопросов и следить за подозрительными личностями.



Разумеется, в какой-то момент ситуация выходит из разряда обычных, а вечера пьянства и одиночества перестают быть томными. Рейли узнает о существовании других людей с необычными способностями, знакомится с роковой красоткой Кэт Харди (прямиком с Али-Экспресса), а также всё глубже погружается в теневую войну за власть между действующим мэром и главой мафии по кличке Сильвермейн.



Вся эта волокита довольно грамотно на первый взгляд пересекается: одно связано с другим, третье влияет на четвертое, а в итоге вообще получается пятое. Сюжетные повороты как детали хорошо отлаженного механизма плотно прилегают друг к другу в драматургической синергии. Накал страстей усугубляется, а интрига сжимается как пружина, чтобы в финале мощно выстрелить (причём в буквальном смысле).



Но хватит о хорошем, перейдём к привычному. Всё вышесказанное применимо аккурат к первым трём эпизодам. Именно на эту часть сериала приходится тот самый нуар, что вынесен в название. Сразу после завершения первой сюжетной арки начинаются соплежуйство, любовные любови и прочие задушевные разговоры, призванные увеличить хронометраж задешёво, и совершенно лишенные детективной интриги. Опять же, справедливости ради, надо отметить, что экшен в оставшейся части тоже будет, но не сумеет перевесить общий градус невзыскательности.



Одной из проблем, почему шоу проседает после начала, можно назвать персонажей. Они вышли откровенно картонными. Покуда действие вертится в рамках условного псевдо-нуара, все эти клише работают на пользу повествованию — аналог дешевого бульварного чтива, перенесенный на малые экраны. Но стоит действующим лицам сделать шаг за рамки очерченных образов, как им перестаёшь верить. Кэт Харди не тянет на роковую красотку, во внезапно вспыхнувшую между ней и откровенно пожилым, пусть даже обильно загримированным, Николасом Кейджем верится ещё меньше, чем в способность пускать молнии или паутину из рук. Остальные персонажи и вовсе карикатурны.



Поэтому после ударного начала сериал проваливается, когда пытается сыграть на драматическом поле с нотками тонкого психологизма. История обретает несвойственный жанру масштаб, в том числе за счёт флэшбеков, вводит новых персонажей, которые нужны больше для галочки, но совершенно теряет в очаровании прокуренной, дождливой атмосферы нуара, превращаясь в ещё один аляповатый супергеройский проект. Плюс ненавязчивый флёр левацкой повесточки, закономерно низводящий блистательного детектива из первой трети к функции обычного громилы, решающего всё вопросы кулаками, в финале.



При этом следить за большинством одномерных персонажей не так уж интересно. Более-менее харизматичными и запоминающимися получились сам Бен Рейли в исполнении Кейджа, который иногда вспоминает, что он вообще-то крутой мужик и начинает хамить мафиози, а также Мегаватт, сыгранный Эндрю Колдуэллом — в случае с ним авторы почему-то решили, чтобы было неплохо для разнообразия дать герою глубины и через его поведение обозначить характер. Дело в том, что Мегаватт до того, как стать злодеем, хотел быть актёром — и тяга к напускному гипертрофированному драматизму выгодно оттеняет персонажа на фоне остальных картонных болванчиков.



Нельзя не упомянуть, что сериал вышел сразу в двух версиях — в цветной и чёрно-белой, ставя зрителей перед непростым выбором в какой лучше смотреть. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Цветная периодически генерирует картинки, достойные пера лучших художников-комиксистов, но в то же время излишняя детализация подчёркивает халтурность CGI-задников и следы беспощадно времени на лице титульного героя. Чёрно-белая версия выглядит аутентичней, скрадывает часть визуальных огрехов, но в то же время смотрится и беднее, и мрачнее. Что выбрать — каждый должен решить сам.



Создатели «Паука-Нуара» честно пытались сотворить на имеющемся материале нечто оригинальное, это видно по первым эпизодам. Но запала не хватило выдержать планку на протяжении всего сезона. И поэтому сериал оставляет после себя немного разочаровывающее послевкусие — несмотря на все плюсы, которые в нём можно отыскать.