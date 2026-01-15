Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»

Стриминг Amazon Prime Video обнародовал первый промо-кадр из сериала по мотивам игрового франчайза «Расхитительница гробниц».
Конечно же, на первом кадре должна быть Софи Тёрнер, исполнительница роли Лары Крофт. Согласимся, что смотрится неплохо:
Стриминг Amazon Prime Video обнародовал первый промо-кадр из сериала по мотивам игрового франчайза «Расхитительница гробниц».
Конечно же, на первом кадре должна быть Софи Тёрнер, исполнительница роли Лары Крофт. Согласимся, что смотрится неплохо:
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: