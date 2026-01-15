 
 
Поиск
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Подросшие сценаристки «Кей-поп-охотниц на демонов» отомстят всем плохим мужчинам в сюжете нового фильма Тима Бёртона Футуристический бомж Сэм Рокуэлл на первом кадре фильма режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински Пиратская жизнь во всей красе: официальный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис» Шреддер настолько крут, что холод и ниндзя из червей ему нипочём: вышел новый выпуск личной мини-серии про него Сериал «Мистер и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер будет спасён
23
СЕРИАЛЫ
1 789

Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»

Стриминг Amazon Prime Video обнародовал первый промо-кадр из сериала по мотивам игрового франчайза «Расхитительница гробниц».

Конечно же, на первом кадре должна быть Софи Тёрнер, исполнительница роли Лары Крофт. Согласимся, что смотрится неплохо:

Промо-арт сериала «Расхитительница гробниц»
Теги
ГалереяРасхитительница гробницСофи Тёрнер
Комментарии (23)

