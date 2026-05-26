СЕРИАЛЫ
261

Древнее зло пробуждается в трейлере фэнтези «Малахит»

Источник: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер и раскрыл дату премьеры сериала «Малахит», основанного на уральских легендах и сказках. Фэнтези-проект начнёт выходить с 12 июня. В день премьеры на Okko появится сразу три эпизода «Малахита». Всего эпизодов заявлено восемь. Оставшиеся пять будут выходить по одному в неделю до 17 июля. Трейлер подтверждает дату премьеры и показывает завязку сюжета с пробуждением древнего зла.

По сюжету трое семиклассников проводят летние каникулы в небольшом селе Красный Камень. Купаясь в затопленном карьере, один из мальчиков находит магический малахитовый самородок. Этот малахит даёт нашедшему его герою удивительную способность: всё, что мальчик рисует, становится реальностью. Но вместе с находкой из глубин старого карьера освободился Чёрный Ворон, древний дух рудника. Он может исполнить любое желание, но взамен требует слишком высокую цену. И теперь древнее зло необходимо остановить.

Режиссёром «Малахита» выступил Александр Богуславский («Эбигейл», «Сквозь время», «Встретимся вчера»). Сценарий проекта написали Максим Вахитов и Юлия Галиченко («Универ. Новая общага», «Первокурсницы»).

В сериале играют Константин Плотников, Алексей Родионов, Екатерина Темнова, Сергей Чикин, Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Агриппина Стеклова, Даниил Киселёв, Варвара Володина и другие.

