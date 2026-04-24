 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
• • •
 
СЕРИАЛЫ
278

Фантастический триллер «Радар» получил новый постер к премьере первых серий

Источник: Okko

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Радар» по мотивам повести «Главный полдень» Александра Мирера. Сегодня, 24 апреля, в Okko вышли сразу три из девяти эпизодов фантастического триллера. Но ещё незадолго до премьеры эпизодов сервис опубликовал новый постер «Радара».

Оригинальная повесть вышла в 1969 году. Авторы сериала сильно изменили историю и перенесли события в 1988 год. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. На его поиски отправляются друзья-шестиклассники. Один из друзей пропадает, и это запускает цепочку странных событий. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их подменили. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, готовящие провокацию. Но происходящее оказывается гораздо страшнее. И друзьям предстоит спасти мир от угрозы, о которой они могли читать только в книгах.

В «Радаре» сыграли Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие. Сериал срежиссировал Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»).

Постеры сериала «Радар»
Теги
ГалереяРадарВиктория ИсаковаКонстантин СмирновOkko
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru