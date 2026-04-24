Фантастический триллер «Радар» получил новый постер к премьере первых серий

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Радар» по мотивам повести «Главный полдень» Александра Мирера. Сегодня, 24 апреля, в Okko вышли сразу три из девяти эпизодов фантастического триллера. Но ещё незадолго до премьеры эпизодов сервис опубликовал новый постер «Радара».

Оригинальная повесть вышла в 1969 году. Авторы сериала сильно изменили историю и перенесли события в 1988 год. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. На его поиски отправляются друзья-шестиклассники. Один из друзей пропадает, и это запускает цепочку странных событий. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их подменили. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, готовящие провокацию. Но происходящее оказывается гораздо страшнее. И друзьям предстоит спасти мир от угрозы, о которой они могли читать только в книгах.

В «Радаре» сыграли Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие. Сериал срежиссировал Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»).