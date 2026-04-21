Спортивная драма «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман получила дату премьеры

Онлайн-кинотеатр Wink в соцсетях раскрыл дату премьеры сериала «Первая ракетка». Спортивная драма на тему тенниса начнёт выходить на Wink 30 апреля.

В центре сюжета истории молодая и одарённая теннисистка Катя, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Там героиню замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь. Он понимает, что у Кати есть огромный потенциал, и она может стать его возможностью вернуться в мир большого спорта.

Игоря сыграл Данила Козловский («Легенда № 17», «Тренер», «Викинги»). Роль Кати исполнила Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация», «Резервация»). Также в актёрском составе Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие. Режиссёром «Первой ракетки» выступил Евгений Корчагин («ON и Она»).