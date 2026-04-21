 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Киану Ривз столкнётся со злым Колоссом в фантастическом экшене от режиссёра «Дэдпула» Строгая учительница готовится к соревнованиям на скейте в тизер-трейлере комедии «Своя в доску» Летом продолжится аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай про человека, попавшего в видеоигровой мир «Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому Путь почти пройден: финальный трейлер «Мандалорец и Грогу»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
87

Спортивная драма «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман получила дату премьеры

Источник: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink в соцсетях раскрыл дату премьеры сериала «Первая ракетка». Спортивная драма на тему тенниса начнёт выходить на Wink 30 апреля.

В центре сюжета истории молодая и одарённая теннисистка Катя, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Там героиню замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь. Он понимает, что у Кати есть огромный потенциал, и она может стать его возможностью вернуться в мир большого спорта.

Игоря сыграл Данила Козловский («Легенда № 17», «Тренер», «Викинги»). Роль Кати исполнила Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация», «Резервация»). Также в актёрском составе Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие. Режиссёром «Первой ракетки» выступил Евгений Корчагин («ON и Она»).

Теги
Первая ракеткаДанила КозловскийПолина ГухманWink
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru