СЕРИАЛЫ
169

Завершились съёмки детектива «Пустая комната» про женщину с амнезией, ищущую пропавшую дочь

Источник: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko объявил вчера, 9 апреля, о завершении съёмок своего нового сериала «Пустая комната». Вместе с новостью видеосервис опубликовал несколько кадров со съёмок детективной драмы.

Как пишет Okko, главная героиня Полина страдает амнезией, из-за которой каждый день вынуждена заново узнавать, что её дочь Тая пропала без вести. Несмотря на болезнь, Полина ведёт собственное расследование и восстанавливает события с помощью дневника. Женщина всё больше подозревает, что исчезновение её дочери не является случайность, а близкие скрывают от неё правду.

Главную роль в сериале исполняет Светлана Иванова. В актёрском составе также Анна Михалкова, Елизавета Базыкина, Пётр Фёдоров, Вера Ожаренкова, Леонид Бичевин, Валерий Капустин и другие. Режиссёром проекта является Василиса Кузьмина («Ника», «Бесит», «Бесит. Фильм»). Сценарий драмы написала Мария Меленевская («Престиж»).

Дату премьеры «Пустой комнаты» Okko объявит позднее.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

