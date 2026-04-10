Завершились съёмки детектива «Пустая комната» про женщину с амнезией, ищущую пропавшую дочь

Онлайн-кинотеатр Okko объявил вчера, 9 апреля, о завершении съёмок своего нового сериала «Пустая комната». Вместе с новостью видеосервис опубликовал несколько кадров со съёмок детективной драмы.

Как пишет Okko, главная героиня Полина страдает амнезией, из-за которой каждый день вынуждена заново узнавать, что её дочь Тая пропала без вести. Несмотря на болезнь, Полина ведёт собственное расследование и восстанавливает события с помощью дневника. Женщина всё больше подозревает, что исчезновение её дочери не является случайность, а близкие скрывают от неё правду.

Главную роль в сериале исполняет Светлана Иванова. В актёрском составе также Анна Михалкова, Елизавета Базыкина, Пётр Фёдоров, Вера Ожаренкова, Леонид Бичевин, Валерий Капустин и другие. Режиссёром проекта является Василиса Кузьмина («Ника», «Бесит», «Бесит. Фильм»). Сценарий драмы написала Мария Меленевская («Престиж»).

Дату премьеры «Пустой комнаты» Okko объявит позднее.