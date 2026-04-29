Анимационный сериал по «Очень странным делам» стартовал намного хуже первого сезона Devil May Cry

Источник: Netflix

Netflix твёрдо намерен поддерживать жизнь в «Очень странных делах». Анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» продлили на второй сезон. И нельзя сказать, что первые серии продемонстрировали феноменальный результат.

«Истории из 85-го» вышли 23 апреля и оказались на 7-м месте в списке 10 самых популярных сериалов на стриминге. Количество просмотров составляет 2,8 млн. Никто, конечно, в здравом уме не сравнивает показатели мультсериала с флагманским шоу. Но для общего понимания: первый сезон Devil May Cry за премьерные дни набрал куда больше просмотров — 5,3 млн. Анимационные «Очень странные дела» слегка обогнали первый сезон «Кастлвания: Ноктюрн» с 2,6 млн. Сомнительное, если честно, достижение.

На сегодняшний день новинка уже выпала из десятки.

Вряд ли мультфильм может рассчитывать на хороший «сарафан»: «свежести» в продукте немного — 63% по мнению критиков, а зрители и вовсе одобряют увиденное на 54%.

Действие сюжета разворачивается зимой 1985 года в хорошо знакомом городе Хоукинсе. Главные герои — Одиннадцатая, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс — сталкиваются с новой паранормальной угрозой.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

