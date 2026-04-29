Анимационный сериал по «Очень странным делам» стартовал намного хуже первого сезона Devil May Cry

Netflix твёрдо намерен поддерживать жизнь в «Очень странных делах». Анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» продлили на второй сезон. И нельзя сказать, что первые серии продемонстрировали феноменальный результат.

«Истории из 85-го» вышли 23 апреля и оказались на 7-м месте в списке 10 самых популярных сериалов на стриминге. Количество просмотров составляет 2,8 млн. Никто, конечно, в здравом уме не сравнивает показатели мультсериала с флагманским шоу. Но для общего понимания: первый сезон Devil May Cry за премьерные дни набрал куда больше просмотров — 5,3 млн. Анимационные «Очень странные дела» слегка обогнали первый сезон «Кастлвания: Ноктюрн» с 2,6 млн. Сомнительное, если честно, достижение.

На сегодняшний день новинка уже выпала из десятки.

Вряд ли мультфильм может рассчитывать на хороший «сарафан»: «свежести» в продукте немного — 63% по мнению критиков, а зрители и вовсе одобряют увиденное на 54%.

Действие сюжета разворачивается зимой 1985 года в хорошо знакомом городе Хоукинсе. Главные герои — Одиннадцатая, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс — сталкиваются с новой паранормальной угрозой.