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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Рок-н-рольщик и глава Клуба адского пламени: Джозеф Куинн о будущем своего персонажа в «Очень странных делах»

Источник: Netflix

В четвёртом сезоне «Очень странных дел» появился новый персонаж — Эдди Мансон, которого играет Джозеф Куинн, похожий на Роберта Дауни младшего больше, чем сам Роберт Дауни младший. По сюжету он глава Клуба адского пламени, в котором играют в D&D, а главный монстр последних серий Векна назван в честь персонажа оттуда.

Мансон — металлист, играющий в группе и фанатеющий от Megadeth, Motorhead, Dio, W.A.S.P, Accept, Mercyful Fate и Judas Priest. В интервью The Guardian актёр рассказал, что в сериале ещё покажут рок-н-рольную сторону его персонажа, а он надеется попасть в пятый сезон (судя по словам создателей сериала, это тот ещё квест).

Могу сказать, что у нас есть гитарная сцена, масштаб и амбициозность которой поражают. Буду в ярости, если меня не вернут. Я бы очень хотел остаться.

 
Джозеф Куинн

Ну правильно, больше рок-н-ролла! Релиз четвёртого сезона «Очень странных дел» поделён на две части. Первая, включающая в себя семь серий, уже вышла, а премьера второй состоится 1 июля.

Теги
Очень странные дела
Комментарии (2)

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