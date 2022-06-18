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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Король ночи из «Игры престолов» и персонажи «Чернобыля» — как создавался главный монстр четвёртого сезона «Очень странных дел»

Источник: Netflix

Визажист-протезист «Очень странных дел» Барри Гауэр рассказал, что референсами образа монстра Векны, который появляется в четвёртом сезоне, были Король ночи из «Игры престолов» и все пострадавшие персонажи сериала «Чернобыль».

Дафферы видели нашу работу над «Игрой престолов», и им очень понравился Король ночи, а ещё их впечатлило, как мы «воссоздали» радиационные ожоги для персонажей сериала HBO «Чернобыль», и думаю, что в каком-то смысле здесь им была интересна комбинация этих двух вещей.

Они понимали, что им нужно придумать нового злодея для сложного четвёртого сезона «Очень странных дел», который мог бы стать культовым. Будучи поклонниками Короля ночи из «Игры престолов», полагаю, они решили: «Почему нет? Давай обратимся к ребятам, которые его создали. Думаю, отчасти именно поэтому мы и попали на эту вечеринку, нам очень повезло.

Барри Гауэр

В итоге Векна получился в точности чем-то средним между двумя исходниками, но в узнаваемости, по словам Гауэра, нет ничего удивительного.

Многие из наших художников, работавших над Королём ночи, создавали Векну, так что вполне естественно находить в этих персонажах общие черты.

Векна, названный в честь персонажа игры «Подземелья и драконы», — главный монстр четвёртого сезона «Очень странных дел». Сыграл его Джейми Кэмпбелл Бауэр. Питается моральной уязвимостью своих жертв, перед этим особенно нагнетая, создавая в их сознании жуткие иллюзии.

Создатели сериала хотели, чтобы, помимо упомянутых отсылок, Векна воплотил в себе лучшие зловещие черты Пеннивайза, Фредди Крюгера и Пинхеда. Неудивительно, что Дафферы намекают, мол, в финале сезона не стоит ни к кому привязываться.

Теги
Очень странные дела
Комментарии (3)

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