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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Милли Бобби Браун рассказала о трудных съёмках «Очень странных дел»

Источник: Netflix

Перед выходом четвёртого сезона«Очень странных дел» братья Дафферы закинули бомбу, сравнив его с «Игрой престолов», а теперь Милли Бобби Браун попросили ответить, так ли страшен сюжет, как его малюют, и что на съёмках далось тяжелее всего именно ей.

Сложно было, в основном, то, что мы снимали три года. Было трудно, особенно, с учётом того, сколько нужно было отснять материала. Мы работали в Литве, Нью-Мексико и Атланте.

 
Милли Бобби Браун

В четвёртом сезоне Одиннадцатая переживает буллинг одноклассников и пытается вернуть свои силы, кроме того, в сериале появляется прошлая версия героини — на роль взяли юную актрису, на лицо которой с помощью цифровых технологий на этапе постпродакшена наложили лицо Милли Бобби Браун.

Вышедшая недавно первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел» установила рекорд просмотров Netflix, потеснив «Бриджертонов». Финальные серии проекта выйдут 1 июля.

Теги
Очень странные дела
Комментарии (3)

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