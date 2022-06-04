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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Фредди Крюгер не умеет хранить секреты: Роберт Инглунд проспойлерил детали сюжета четвёртого сезона «Очень странных дел»

Источник: Netflix

Роберт Инглунд сыграл в небольшом, но значимом эпизоде четвёртого сезона «Очень странных дел» роль, буквально связанную с порождением зла. Для хоррор-сериала, действие которого происходит в 80-е, заполучить в каст звезду культового фильма того времени про маньяка-убийцу, ход очень удачный, однако нужно быть готовыми, что актёры старой гвардии могут под фанатским напором потерять бдительность и начать спойлерить, что пострашнее любого кошмара на улице Вязов будет.

В интервью The Guardian Инглунд рассказал, что на фан-встрече выдал некоторые детали сюжета, о которых не стоило рассказывать раньше времени. Видимо, создатели сериала не оценили подобного порыва, потому что после такой откровенности актёр, по его словам, «получил по рукам».

У меня было несколько встреч с поклонниками «Очень странных дел», на которых они задавали вполне конкретные вопросы и я отвечал, так как думал, что другим актёрам уже доводилось говорить что-то подобное. Потом мне за это, конечно, спасибо не сказали.

 
Роберт Инглунд

Да уж, фанаты коварны, знают, к кому подкатывать с такими вопросами.

Начало четвёртого сезона «Очень странных дел» бьёт рекорды просмотров Netflix, а остальные серии проекта выйдут 1 июля.

Теги
Очень странные дела
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