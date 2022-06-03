«Взращённые волками» Ридли Скотта закрыты после двух сезонов

Печальные новости для всех поклонников фантастического триллера Ридли Скотта принёс один из участников основного каста. У себя в соцсетях Абубакар Салим подnвердил расползшуюся по сети информацию о том, что стриминговый сервис HBO Max закрыл «Взращённых волками» после второго сезона.

Актёр отметил, что ничего необычного в таком решении нет. К сожалению, нынче многие проекты лишаются продления из-за масштабных перемен — слияния WarnerMedia и Disovery.

За фантастической драмой об андроидах-опекунах Отце (Салим) и Матери (Аманда Коллин), их детишках, религиозном фанатике Маркусе (Трэвис Фиммел), гигантском змее и других интересных персонажах присматривал шоураннер и сценарист Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт числился в команде исполнительных продюсеров.