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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Взращённые волками» Ридли Скотта закрыты после двух сезонов

Источник: HBO Max

Печальные новости для всех поклонников фантастического триллера Ридли Скотта принёс один из участников основного каста. У себя в соцсетях Абубакар Салим подnвердил расползшуюся по сети информацию о том, что стриминговый сервис HBO Max закрыл «Взращённых волками» после второго сезона.

Актёр отметил, что ничего необычного в таком решении нет. К сожалению, нынче многие проекты лишаются продления из-за масштабных перемен — слияния WarnerMedia и Disovery.

За фантастической драмой об андроидах-опекунах Отце (Салим) и Матери (Аманда Коллин), их детишках, религиозном фанатике Маркусе (Трэвис Фиммел), гигантском змее и других интересных персонажах присматривал шоураннер и сценарист Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт числился в команде исполнительных продюсеров.

Теги
Взращённые волками
Комментарии (7)

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