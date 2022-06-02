ЛГБТ-пираты непотопляемы: комедия «Наш флаг означает смерть» получила второй сезон

История любви двух пиратов получит продолжение. Стриминговый сервис HBO Max Официально продлил на второй сезон многосерийную комедию «Наш радужный флаг означает смерть» с Тайкой Вайтити и Рисом Дарби в роли главной пары.

Стартовавшая в марте приключенческая комедия представляет собой исключительно вольную интерпретацию пиратской карьеры Стида Бонета (Дарби) — уставшего от богатой жизни аристократа, подавшегося в пираты-джентльмены. В своих приключениях Бонет повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей и свою «голубую» любовь — знаменитого капитана Чёрную Бороду (Вайтити).

В актёрский состав также входят Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо, Рори Киннир, Кон О’Нил, Юэн Бремнер, Дэвид Фэйн, Джоэл Фрай, Фред Аримсен и Натан Фоуд. Создатель и шоураннер первого сезона Дэвид Дженкинс («Земляне») займётся и вторым.