Забыли про инклюзивность: сериал «Скуби-Ду» нашёл исполнителей ролей Шэгги, Велмы, Фреда и Дафны

Стриминг Netflix набрал необходимое число — ровно четырёх — для исполнения главных ролей в художественном сериале по мотивам одноимённого мультсериала «Скуби-Ду».

Таннер Хаггер («Питт») сыграет Шэгги Роджерса, Эбби Райдер Фортсон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») изобразит Велму Динкли, а Максвелл Дженкинс («Затерянные в космосе») исполнит партию Фреда Джонса. Первой кастинг прошла Маккенна Грейс — будущая Дафна Блейк.

«Скуби-Ду», по замыслу авторов, нуждается в предыстории — в рассказе о том, как собралась команда главных героев и как они раскрыли своё первое дело.

Во время своих последних каникул в летнем лагере старые друзья — Дафна и Шэгги — вляпываются в полную тайн и загадок историю, в центре которой оказывается одинокий и потерянный щенок дога, возможно ставший единственным свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной скептиком из местного городка Велмой и страшноватым, но обаятельным новичком Фредди они намерены раскрыть дело, затягивающее их в кошмар, который может вскрыть все их самые личные тайны.

Сценарий к сериалу из восьми эпизодов написали Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг.