СЕРИАЛЫ
260

Забыли про инклюзивность: сериал «Скуби-Ду» нашёл исполнителей ролей Шэгги, Велмы, Фреда и Дафны

Источник: Getty

Стриминг Netflix набрал необходимое число — ровно четырёх — для исполнения главных ролей в художественном сериале по мотивам одноимённого мультсериала «Скуби-Ду».

Таннер Хаггер («Питт») сыграет Шэгги Роджерса, Эбби Райдер Фортсон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») изобразит Велму Динкли, а Максвелл Дженкинс («Затерянные в космосе») исполнит партию Фреда Джонса. Первой кастинг прошла Маккенна Грейс — будущая Дафна Блейк.

«Скуби-Ду», по замыслу авторов, нуждается в предыстории — в рассказе о том, как собралась команда главных героев и как они раскрыли своё первое дело.

Во время своих последних каникул в летнем лагере старые друзья — Дафна и Шэгги — вляпываются в полную тайн и загадок историю, в центре которой оказывается одинокий и потерянный щенок дога, возможно ставший единственным свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной скептиком из местного городка Велмой и страшноватым, но обаятельным новичком Фредди они намерены раскрыть дело, затягивающее их в кошмар, который может вскрыть все их самые личные тайны.

Сценарий к сериалу из восьми эпизодов написали Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

