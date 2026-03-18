Много экшена в новом мрачном трейлере мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней»

Компания Lucasfilm снова напомнила о приближающейся премьере анимационного сериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». Компания выпустила новый трейлер мультсериала про злодея, дебютировавшего в фильме «Звёздные войны: Скрытая угроза». Мрачный ролик накачан экшеном.



Шоу состоит из 10 эпизодов. Серии будут выходить на стриминговом сервисе Disney+ по два эпизода в неделю с 6 апреля по 4 мая (День «Звёздных войн»).

Действие сольника разворачивается после событий заключительного сезона мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В продолжении Дарт Мол пытается восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Персонажа в очередной раз озвучил Сэм Уитвер.

А 22 мая в зарубежный прокат выйдет фильм «Мандалорец и Грогу». Он стал продолжением сериала «Мандалорец» по вселенной далёкой-далёкой галактики.