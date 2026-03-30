 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
Магия, экшен и новый опенинг в главном трейлере второго сезона фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» Будущая ученица чародея в отрывке из аниме «Ателье колдовских колпаков» Николас Кейдж накормит зрителей взрывными блинчиками в новом боевике Сет Роген, Эдвард Нортон и Пенелопа Крус заставили студии раскошелиться за новый ромком Оливии Уайлд «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
• • •
 
СЕРИАЛЫ
140

Сериал «Таламаска: Тайный орден» по «Бессмертной вселенной» Энн Райс отменён

Источник: AMC

Мистический сериал «Таламаска: Тайный орден» ограничится одним сезоном из шести эпизодов. Канал AMC не стал продлевать своё шоу и закрыл его после первого же сезона. После закрытия проекта канал опубликовал заявление, в котором сообщил, что хотя он не планирует снимать ещё один сезон, он гордится этим сериалом и благодарен всем, кто принимал в нём участие. В заявлении также написано, что «Таламаска: Тайный орден» занимает особое место в «Бессмертной вселенной» Энн Райс, и канал ожидает увидеть по крайней мере некоторых из персонажей шоу, а также саму организацию в будущих проектах франчайза.

Сериал вышел осенью 2025 года. Он рассказывал про тайное общество, занимающееся отслеживанием и сдерживанием ведьм, вампиров и других сверхъестественных существ по всему миру.

Телевизионная «Бессмертная вселенная» основана на произведениях писательницы Энн Райс. Вселенная включает сериалы «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы». Третий сезон «Интервью с вампиром» получил название «Вампир Лестат», а его показ стартует 7 июня.

Теги
Таламаска: Тайный орденЭнн Райс
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 643: Потенциальный Джосс Уидон
 
3Ноль кадров в секунду – 623: Фидбек за шиворот
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
4ЕВА – 677: Петушиный пафос
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
5Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru