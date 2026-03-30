Сериал «Таламаска: Тайный орден» по «Бессмертной вселенной» Энн Райс отменён

Мистический сериал «Таламаска: Тайный орден» ограничится одним сезоном из шести эпизодов. Канал AMC не стал продлевать своё шоу и закрыл его после первого же сезона. После закрытия проекта канал опубликовал заявление, в котором сообщил, что хотя он не планирует снимать ещё один сезон, он гордится этим сериалом и благодарен всем, кто принимал в нём участие. В заявлении также написано, что «Таламаска: Тайный орден» занимает особое место в «Бессмертной вселенной» Энн Райс, и канал ожидает увидеть по крайней мере некоторых из персонажей шоу, а также саму организацию в будущих проектах франчайза.

Сериал вышел осенью 2025 года. Он рассказывал про тайное общество, занимающееся отслеживанием и сдерживанием ведьм, вампиров и других сверхъестественных существ по всему миру.

Телевизионная «Бессмертная вселенная» основана на произведениях писательницы Энн Райс. Вселенная включает сериалы «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы». Третий сезон «Интервью с вампиром» получил название «Вампир Лестат», а его показ стартует 7 июня.