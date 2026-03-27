Съёмки третьего сезона мрачной супергероики «Сорвиголова: Рождённый заново» уже идут

На днях на стриминговом сервисе Disney+ стартовал второй сезон сериала для взрослой аудитории «Сорвиголова: Рождённый заново». А меж тем временем в Нью-Йорке уже идут съёмки третьего сезона проекта, о чём сообщил портал ComicBookMovie.com.

В конце первого сезона Сорвиголова стал частью сопротивления, выступающего против Уилсона Фиска, занявшего пост мэра Нью-Йорка. Второй должен завершить сюжетную арку мэра Фиска. Тогда как в третьем должен случиться некий важный и смелый сюжетный поворот, который серьезно изменит жизнь главного героя. О последнем рассказал Чарли Кокс, исполнитель роли Мэтта Мёрдока.

Во втором сезоне не вернётся Фрэнк Касл в исполнении Джона Бернтала. Но он станет центральным персонажем спецэпизода «Каратель: Последнее убийство». Сольник дебютирует на Disney+ 12 мая. После Касл появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Кинокомикс выйдет в зарубежный прокат 31 июля.

Зато в продолжении «Рождённого заново» появилась Кристен Риттер, которая работает над экранизацией собственной книги. Риттер вернулась к роли супергероини Джессики Джонс после сериалов «Джессика Джонс» и «Защитники». В последнем супергероиня объединялась в команду вместе с Сорвиголовой, Люком Кейджем и Железным кулаком.

Студия Marvel готовит и другие проекты для релиза на Disney+ в этом году. Летом на стриминге дебютирует второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». А осенью стартует второй сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».