СЕРИАЛЫ
253

Мистер 5 и команда Соломенной Шляпы появились на новых постерах продолжения сериала «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Приближается релиз второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис». И за пять дней до него стриминговый сервис Netflix представил постер нового сезона с Мистером 5, которого играет Камрус Джонсон («Электрический штат»). А чуть раньше видеосервис показал новые персонажные постерами с участниками команды Соломенной Шляпы.

Netflix выпустит все восемь новых эпизодов 10 марта. В них героических пиратов ждут новые приключения, друзья и враги. Видеосервис заранее продлил «Ван-Пис» на третий сезон, поэтому второй уже точно не станет для сериала последним.

«Ван-Пис» снят по одноимённой сверхпопулярной манге за авторством Эйитиро Оды. Манга рассказывает о парне по имени Луффи. Он стремится стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы.

Оригинальная работа публикуется с 1997 года и до сир пор не закончена. На данный момент общий мировой тираж манги превышает 600 млн копий. «Ван-Пис» был и остаётся самой популярной мангой в истории.

Луффи в адаптации играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис»
Теги
ГалереяВан-ПисИньяки ГодойNetflix
Комментарии (1)

