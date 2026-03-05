Мистер 5 и команда Соломенной Шляпы появились на новых постерах продолжения сериала «Ван-Пис»

Приближается релиз второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис». И за пять дней до него стриминговый сервис Netflix представил постер нового сезона с Мистером 5, которого играет Камрус Джонсон («Электрический штат»). А чуть раньше видеосервис показал новые персонажные постерами с участниками команды Соломенной Шляпы.

Netflix выпустит все восемь новых эпизодов 10 марта. В них героических пиратов ждут новые приключения, друзья и враги. Видеосервис заранее продлил «Ван-Пис» на третий сезон, поэтому второй уже точно не станет для сериала последним.

«Ван-Пис» снят по одноимённой сверхпопулярной манге за авторством Эйитиро Оды. Манга рассказывает о парне по имени Луффи. Он стремится стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы.

Оригинальная работа публикуется с 1997 года и до сир пор не закончена. На данный момент общий мировой тираж манги превышает 600 млн копий. «Ван-Пис» был и остаётся самой популярной мангой в истории.

Луффи в адаптации играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.